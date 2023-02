Tesla: Le bonus écologique par modèle en 2023

Vous avez décidé de vous lancer dans l’acquisition d’une Tesla pour participer à la transition énergétique ? C’est une excellente décision pour votre portefeuille et pour la planète. Et heureusement, vous pouvez également bénéficier d’une aide financière pour votre achat. Les règles ont évolué en 2023, voici donc le détails des aides auxquelles vous pouvez prétendre par modèle.

La règle de base applicable à tous les véhicules électriques en 2023

A partir de janvier 2023, le bonus est fixé à 27% du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, augmenté du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Ce bonus est plafonné à 5 000 euros pour les particuliers et 3 000 euros pour les personnes morales. Le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur à 47 000 euros.

Quel est la montant du bonus pour la Tesla Model Y en 2023 ?

Par exemple, pour un propriétaire de Tesla Model Y Propulsion, coûtant 46 990 €, le bonus serait de 12 648,30 € (27% de 46 990 €), mais étant donné que ce montant dépasse le plafond de 5 000 €, le bonus serait de 5 000 €.

Pour un propriétaire de Tesla Model Y Grande Autonomie, coûtant 53 990 €, le bonus serait de 14 617,30 € (27% de 53 990 €), mais étant donné que ce montant dépasse le plafond de 5 000 €, le bonus serait de 5 000 €.

Pour un propriétaire de Tesla Model Y Performance, coûtant 63 990 €, le bonus serait de 17 376,30 € (27% de 63 990 €), mais étant donné que ce montant dépasse le plafond de 5 000 €, le bonus serait de 5 000 €.

Quel est le montant du bonus pour la Tesla Model 3 en 2023 ?

Par exemple, si un particulier achète une Tesla Model 3 Grande Autonomie, le coût d’acquisition sera de 52 990€. Le bonus sera donc de 27% de ce montant, soit 14 301,90€. Comme ce montant dépasse le plafond de 5 000€, le bonus sera de 5 000€.

Quel est le montant du bonus pour la Tesla Model S en 2023 ?

Pour la Tesla Model S Grande Autonomie (99.990€), le bonus écologique serait de 27% du coût d’acquisition (99.990€), soit 27 000€. Comme le montant est plafonné à 5 000€, le bonus serait de 5 000€.

Si le particulier a un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 089€, le bonus peut être augmenté de 2 000€ pour un total de 7 000€.

Pour la Tesla Model S Plaid (129.990€), le bonus écologique serait de 27% du coût d’acquisition (129.990€), soit 34 979€. Comme le montant est plafonné à 5 000€, le bonus serait de 5 000€.

Si le particulier a un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 089€, le bonus peut être augmenté de 2 000€ pour un total de 7 000€.

Quel est le montant du Bonus pour une Tesla Model X en 2023 ?

Pour la Tesla Model X (109.990€), le bonus écologique serait de 27% du coût d’acquisition (109.990€), soit 29 688.3€. Comme le montant est plafonné à 5 000€, le bonus serait de 5 000€.

Si le particulier a un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 089€, le bonus peut être augmenté de 2 000€ pour un total de 7 000€.

Pour la Tesla Model X Plaid (141.990€), le bonus écologique serait de 27% du coût d’acquisition (141.990€), soit 38 231.3€. Comme le montant est plafonné à 5 000€, le bonus serait de 5 000€.

Si le particulier a un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 089€, le bonus peut être augmenté de 2 000€ pour un total de 7 000€.

Installez une borne chez vous à la vitesse de l’éclair avec un installateur local ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Une entreprise pour une station tiers-investisseur ou une borne avec badge

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

En conclusion, il est important de rappeler que cette règle du bonus écologique pour les particuliers s’applique à tous les véhicules électriques, et non seulement aux véhicules Tesla. Cependant, dans le cadre de ce sujet en particulier, nous nous sommes concentrés sur l’application de cette règle pour les modèles Tesla Model S et Tesla Model X, afin de fournir des informations précises et utiles aux utilisateurs qui recherchent des informations sur ces véhicules. Il est important de noter que les prix indiqués sont des prix maximums et peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que les promotions et les offres spéciales.