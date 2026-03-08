Quand Elon Musk a nommé son entreprise « Tesla », il a rendu hommage à l’un des plus grands inventeurs de l’histoire. Nikola Tesla a révolutionné la manière dont le monde produit et distribue l’énergie électrique. Sans lui, pas de courant alternatif, pas d’ampoules à incandescence généralisées, peut-être pas d’électricité moderne telle qu’on la connaît.

Qui était Nikola Tesla ?

Naissance 10 juillet 1856, Smiljan (Empire austro-hongrois, actuelle Croatie) Décès 7 janvier 1943, New York Nationalités Austro-hongroise, puis américaine Domaines Physique, génie électrique, génie mécanique Employeurs notables Edison Machine Works, puis indépendant avec Westinghouse

Les grandes inventions de Nikola Tesla

Le moteur à courant alternatif (AC) — 1888 C’est l’invention la plus importante de Tesla. Le moteur AC a permis de distribuer l’électricité sur de longues distances — quelque chose que le courant continu (DC) d’Edison ne pouvait pas faire efficacement. Les Tesla Model 3 et Model Y embarquent des moteurs à induction directement inspirés de la conception de Tesla.

Le système polyphasé — 1888 Tesla a développé un système complet de génération, transmission et utilisation du courant alternatif polyphasé. C’est la base du réseau électrique mondial actuel.

La bobine Tesla — 1891 Un transformateur qui génère des courants alternatifs à haute fréquence et haute tension. Utilisée dans les systèmes de transmission radio et la production d’arcs électriques spectaculaires. Les bobines Tesla restent utilisées dans certaines applications industrielles.

La transmission sans fil d’énergie — Projet Wardenclyffe, 1901-1917 Tesla a tenté de construire une tour capable de transmettre de l’énergie électrique sans fil dans le monde entier. Le projet a échoué faute de financements, mais le concept a préfiguré le Wi-Fi, la recharge sans fil et d’autres technologies modernes.

La guerre des courants : Tesla vs Edison

La confrontation la plus célèbre de l’histoire de l’électricité. Edison défendait le courant continu (DC) — sa technologie. Tesla et son partenaire George Westinghouse défendaient le courant alternatif (AC). Edison a mené une campagne d’opinion agressive, allant jusqu’à électrocuter publiquement des animaux avec du courant alternatif pour démontrer sa « dangerosité ».

Tesla et Westinghouse ont remporté le contrat de l’Exposition universelle de Chicago en 1893, éclairant l’événement avec du courant alternatif. Puis ils ont construit les premières centrales hydroélectriques aux chutes du Niagara. La guerre des courants était terminée — Tesla avait gagné.

Pourquoi Tesla était pauvre alors qu’Edison était riche

Tesla était un génie de l’invention mais un piètre homme d’affaires. Il a cédé de nombreux brevets pour rembourser des dettes ou par idéalisme. À la fin de sa vie, il vivait dans un hôtel new-yorkais dont la facture était payée par Westinghouse, dans une quasi-indigence.

Edison, lui, avait compris que les brevets et la commercialisation agressive étaient au moins aussi importants que l’invention elle-même.

Pourquoi Elon Musk a choisi ce nom

Tesla Motors a été fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning, qui ont choisi ce nom en hommage à Nikola Tesla car leur véhicule utilisait un moteur à induction AC — le type même que Tesla avait inventé. Quand Elon Musk a rejoint l’entreprise en 2004, le nom était déjà choisi. Il l’a gardé.

C’est une coïncidence historique savoureuse : l’entreprise qui a popularisé les véhicules électriques porte le nom de l’homme qui a posé les bases de la distribution de l’électricité.