Renault lance dans un contexte économique et sanitaire très difficile, un tout nouveau service d’auto-partage: ZITY. Plus de 500 véhicules Renault Zoé seront progressivement déployés dans Paris intra-muros et Clichy.

Un protocole sanitaire strict pour le lancement

Afin de rassurer les futurs usagers, Renault a été obligé de déployer un protocole sanitaire extrêmement stricte qui se base grandement sur le savoir-être des utilisateurs.

Cela commence par les équipes qui sont toutes équipées de masque de protection.

Lors des opérations de maintenance et de recharge, les parties des véhicules en contact avec les mains des usagers seront nettoyées avec des solutions antivirales et antimicrobiennes.

il est recommandé à tous les usagers de porter un masque et de se laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après l’utilisation du véhicule.

Nous comprenons pleinement les enjeux de ce lancement dans un contexte sanitaire très difficile. L’auto-partage électrique est un sujet que nous avons toujours plébiscité mais il faut reconnaître que l’usager est en droit de remettre en cause la fiabilité des mesures annoncées par Renault. Et sur ce point, le souvenir de la propreté des véhicules du service Autolib pourrait freiner quelques Parisiens.

Il appartient donc à Renault et probablement aux pouvoirs publics de rassurer les futurs usagers. S’il-vous-plaît prenez des mesures pour limiter l’accès aux personnes qui respectent les règles.

ZITY: Une tarification cohérente pour assurer un service de qualité

Au lancement Autolib proposait une tarification de 10€ par mois pour un abonnement annuel et 5€/h par demi-heure.

Avec Zity, vous paierez 0,29€/minute ou 8,7€ par demi-heure: un tarif parfaitement cohérent avec le véhicule proposé qui est soyons claire, incomparable avec la BlueCar de Bolloré. Nous vous invitons à relire notre essai de la Renault Zoé pour vous en rendre compte.

Différents packs ZITY pour répondre à vos besoins

Pack Malin 30€ permettant de bénéficier de 35€ de crédit sur l’application ;

Pack Malin 50€ soit 60€ de crédit ;

Pack Malin 80€ soit 100€ de crédit ;

Le plus que la rédaction adore avec le service ZITY

Nous avons été très sensibles à la présence annoncée de sièges enfant dans plus de 150 Zoé, soit 30% de la flotte. C’est un très bon ratio pour un lancement et une bonne nouvelle pour les parents.

Nous espérons pouvoir vous en dire plus très bientôt sur le lancement de ce service dont nous entendrons parler. Une nouvelle fenêtre sur la mobilité électrique s’offre aux parisiens.