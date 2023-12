Zeekr, une filiale du groupe chinois Geely, a récemment levé le voile sur sa dernière innovation : une borne de recharge capable de délivrer une puissance record de 800 kW. Cette technologie de pointe pourrait permettre à la future berline Zeekr 007 de se recharger en environ quinze minutes, et promet des temps de recharge inférieurs à cinq minutes pour les véhicules électriques à venir.

Zeekr, un acteur montant dans l’électromobilité

Zeekr, bien que relativement nouveau sur la scène mondiale, est une entreprise en pleine expansion. Faisant partie du groupe Geely, qui comprend des marques comme Volvo et Polestar, Zeekr ambitionne de rivaliser avec des géants comme Tesla et d’autres constructeurs asiatiques tels que BYD et Nio.

La borne V3, une révolution dans la recharge

La borne de recharge V3 de Zeekr, bien que similaire en apparence à son prédécesseur (la V2), représente un bond technologique significatif avec sa capacité à délivrer jusqu’à 800 kW.

Pour comparaison, les superchargeurs Tesla et les bornes Ionity actuelles offrent respectivement 250 kW et 350 kW au maximum.

Technologie et performance

La borne V3 repose sur un système de refroidissement liquide, une technologie également utilisée par Tesla pour ses Megachargeurs. Ce système est crucial pour atteindre de tels niveaux de puissance et pour permettre une recharge ultra-rapide, un défi technique autrefois exploré par la NASA.

Impact sur les futurs modèles électriques

Le potentiel de la borne V3 est immense, notamment pour la berline électrique Zeekr 007, qui est annoncée avec une recharge de 500 kilomètres en seulement quinze minutes. L’objectif est de permettre aux futures voitures électriques de se recharger complètement en moins de cinq minutes, à condition que les véhicules soient conçus pour supporter une telle puissance.

Stratégie globale de Zeekr

La société chinoise vise une accessibilité accrue à ses bornes de recharge, avec un objectif ambitieux : permettre aux clients d’accéder à une borne de recharge en seulement quinze minutes et de charger leur véhicule en un quart d’heure.

