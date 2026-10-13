La nouvelle Dacia Spring, exposée au public pour la première fois au Mondial de l’Auto, coûte 17 900 € en finition expression et 19 400 € en journey, avant la prime Coup de pouce de 3 620 à 6 180 € selon les revenus. Elle passe à une batterie LFP de 27,5 kWh, 250 km d’autonomie WLTP et 80 ch, grandit de 15 cm et sort désormais de l’usine slovène de Novo Mesto. Prix, autonomie, recharge, différences avec l’ancienne : voici ce que Dacia confirme.

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Pour les pressés

Prix : 17 900 € (expression) et 19 400 € (journey), tarif Dacia au 1 er octobre 2026, hors aides. Dacia affiche 14 280 € après la prime Coup de pouce minimale.

: 17 900 € (expression) et 19 400 € (journey), tarif Dacia au 1 octobre 2026, hors aides. Dacia affiche 14 280 € après la prime Coup de pouce minimale. Autonomie : jusqu’à 250 km WLTP, contre 225 km pour la Spring actuelle.

: jusqu’à 250 km WLTP, contre 225 km pour la Spring actuelle. Recharge rapide : en option à 500 €, en courant continu jusqu’à 50 kW, de 15 à 80 % en 28 minutes.

: en option à 500 €, en courant continu jusqu’à 50 kW, de 15 à 80 % en 28 minutes. Commandes : ouvertes depuis le 8 septembre. Dacia n’a pas annoncé de date de livraison.

La nouvelle Spring mesure 3,85 m de long, 15 cm de plus que la précédente. Photo : © Dacia.

Prix et aides

Dacia vend la nouvelle Spring en deux finitions, avec une seule batterie et un seul moteur. Selon son tarif applicable au 1er octobre 2026 :

Version Prix TTC hors aides Nouvelle Spring expression 17 900 € Nouvelle Spring journey 19 400 € Option Pack recharge rapide (AC 11 kW + DC 50 kW) 500 €

Fabriquée en Europe, la Spring est éligible à la prime « Coup de pouce véhicules particuliers électriques », de 3 620 € à 6 180 € selon le revenu fiscal de référence, d’après Dacia. Le constructeur affiche donc un prix « à partir de 14 280 € », prime minimale déduite. Il propose aussi en octobre une location longue durée à partir de 79 € par mois sur 37 mois, calculée avec une prime maximale de 7 070 € et un premier loyer de 1 000 € après prime : un montant qui dépend des revenus du foyer.

L’ancienne Spring reste au tarif, de 16 900 € à 19 700 €. La nouvelle version expression coûte 1 000 € de plus que l’entrée de gamme actuelle.

Ce qui change par rapport à l’ancienne Spring

Spring actuelle Nouvelle Spring Batterie 24,3 kWh LFP 27,5 kWh utiles LFP Autonomie WLTP 225 km jusqu’à 250 km Puissance 70 ou 100 ch 80 ch (60 kW) Recharge rapide (option) 40 kW, 20 à 80 % en 29 min 50 kW, 15 à 80 % en 28 min Recharge AC 7 kW 6,6 kW de série, 11 kW avec le pack Coffre 308 L 337 L

La nouvelle Spring repose sur la plateforme RGEV small de Renault Group et sort de l’usine de Novo Mesto, en Slovénie. Elle mesure 3,85 m de long, 1,74 m de large hors rétroviseurs et 1,52 m de haut, pour un poids à partir de 1 212 kg. Elle accueille quatre personnes. Dacia annonce une consommation de 12,7 à 12,9 kWh aux 100 km en cycle WLTP, et 22 aides à la conduite.

Recharge : le pack à 500 € fait la différence

De série, la Spring se recharge en courant alternatif à 6,6 kW : de 15 à 80 % en 2 h 55 sur une wallbox de 7 kW, en 9 heures sur une prise domestique. Le Pack recharge rapide ajoute la charge à 11 kW en alternatif et à 50 kW en courant continu, avec de 15 à 80 % en 28 minutes sur une borne rapide, ainsi que la fonction V2L pour alimenter un appareil. Sur son site, Dacia lie la recharge en courant continu à la finition journey ; son tarif ne le précise pas : vérifiez-le à la commande. Pour une citadine qui roule surtout en ville, la recharge à domicile suffit : selon Dacia, les conducteurs de l’ancienne Spring roulent 34 km par jour en moyenne et rechargent chez eux dans 75 % des cas.

Garantie de la batterie

Dacia indique sur son site une garantie de la batterie jusqu’à 8 ans ou 160 000 km.

Pour qui ?

La Spring vise la seconde voiture du foyer et les trajets urbains : 250 km WLTP suffisent pour une semaine de trajets quotidiens, beaucoup moins pour un long voyage. Notre guide sur la citadine électrique pour un jeune couple face aux ZFE détaille ce calcul. Pour ceux qui font de la route, une berline comme la Tesla Model 3 Propulsion, à 36 990 € et 572 km d’autonomie WLTP selon le configurateur Tesla du 8 octobre, joue dans une autre catégorie, à un autre prix. Si vous n’avez pas besoin de plus que la ville et sa périphérie, la Spring reste l’une des voitures électriques les moins chères du marché.

Où la voir

La nouvelle Spring est exposée sur le stand Dacia, hall 6 du Mondial de l’Auto, Paris Expo Porte de Versailles, jusqu’au 18 octobre.

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Questions fréquentes

Combien coûte la nouvelle Dacia Spring ?

17 900 € en finition expression et 19 400 € en journey, prix TTC hors aides au tarif Dacia du 1er octobre 2026. Après la prime Coup de pouce, Dacia affiche un prix à partir de 14 280 €.

Quelle est l’autonomie de la nouvelle Spring ?

Jusqu’à 250 km en cycle WLTP, avec une batterie LFP de 27,5 kWh utiles.

Quand sera-t-elle livrée ?

Les commandes sont ouvertes depuis le 8 septembre 2026. Dacia n’a pas communiqué de date de livraison.

Où est fabriquée la nouvelle Spring ?

Dans l’usine Renault Group de Novo Mesto, en Slovénie.

Sources : dossier de presse et communiqué Dacia du 8 septembre 2026 ; tarif Dacia France applicable au 1er octobre 2026 ; communiqué Dacia du 6 octobre 2026 ; pages dacia.fr de la nouvelle Spring et de la recharge, consultées le 12 octobre 2026 ; dossier de presse Dacia de la Spring actuelle (6 octobre 2025). Model 3 : configurateur Tesla, relevé du 8 octobre 2026.