Le prix des voitures électrique en hausse, la Dacia Spring +14% en un an!

La Dacia Spring est actuellement la voiture électrique la moins chère du marché. Actuellement affichée à 19800€ hors bonus écologique, nous avons néanmoins observé une hausse du prix sur un an. La suite dans l’article!

Une inflation remarquée pour les voitures électriques

Les voitures électriques les plus vendues en France ont vu leur prix augmenter de 6% en moyenne depuis l’été dernier. Derrière la Tesla Model 3 (+16%, hors effet « bonus écologique »), on trouve une certaine Dacia Spring (+14%).

Des raisons systémiques

Des voitures électriques de plus en plus chères, c’est ce que nous avons déjà vu en avril dernier. Pénurie de semi-conducteurs, reprise de la pandémie de covid en Chine, guerre en Ukraine, hausse des prix des matières premières… les raisons ne manquaient pas pour justifier cette inflation qui touche globalement tout le secteur automobile (et, au-delà, tous les biens de consommation).

Et la situation ne s’améliore visiblement pas. En comparant les prix pratiqués l’été dernier sur les 10 modèles 100% électriques les plus vendus en France depuis le début de l’année 2022, on constate une augmentation d’environ 6%.

Le prix de la Dacia Spring augmente de 14% en moins d’un an

La nouvelle voiture électrique la moins chère qui est aussi la plus vendue depuis le début de l’année (7 878 unités), est assez représentative de la situation, avec une hausse de 14%. Il fallait payer 16 990 euros pour une Dacia Sping en finition de base (Confort) en août 2021, contre 19 290 euros actuellement.

L’exemple le plus frappant reste sur la Tesla Model 3, qui a subi un double effet : hausse des prix et baisse de la prime en conséquence. Sans tenir compte des subventions, le prix de la version de base est passé de 43 800 euros à 50 990 euros actuellement (+ 16%).

Un effet bonus écologique

Et la différence est encore plus grande si l’on tient compte de la baisse du bonus écologique accordé sur ce modèle : en juin 2021, le bonus était encore de 7 000 euros, avant de tomber à 6 000 euros en juillet. Pour revenir aujourd’hui à 7000 euros suite à l’annonce réalisée par le Président Emmanuel Macron au Mondial de l’auto 2022. L’aide maximale est toujours en place actuellement et devrait être prolongée de 6 mois supplémentaires.

Sauf que ce bonus ne concerne que les modèles vendus à moins de 45 000 euros. En franchissant ce seuil, la Model 3 a donc également subi un passage d’une aide maximale de 7 000 euros en juin 2021, à 2 000 euros actuellement (pour les véhicules jusqu’à 60 000 euros).

Résultat : une augmentation avec cet effet bonus qui atteint un pic, passant de 36 800 euros en juin 2021 (avant la réduction du bonus), à 48 990 euros actuellement, soit une augmentation de 33%.

De son côté, une Model 3 Performance (la plus chère) ne reçoit plus aucune aide, avec un prix de départ qui a entre-temps dépassé le plafond de 60 000 euros.

Alors que l’usine Tesla de Berlin a commencé à produire cette année, on constate que le Model Y (la version SUV du Model 3) n’a jusqu’à présent augmenté que de 5 %.

Un effet bonus qui joue moins sur la Dacia Spring. Le bonus écologique est en effet limité à 27% du prix du véhicule : en août 2021, le bonus a été déduit de 4 587 euros (27% de son prix de l’époque), et son prix final était de 12 400 euros. Actuellement, avec cette subvention, le montant de l’aide déduite est d’environ 14 000 euros.

Seuls deux véhicules n’ont pas vu leur prix augmenter : la Mini électrique, et la Renault Zoé, qui se permet même une très légère baisse de 0,11%.

Augmentations de prix (par rapport à août 2021) des 10 premières ventes de voitures électriques en 2022 (versions de base, sauf précision, et hors bonus) :



1 – Dacia Spring +14

2 – Fiat 500e +3

3 – Peugeot e-208 (version Active) +4%.

4 – Tesla Model 3 +16

5 -Renault Zoe (Life) -0,11%

6 – Renault Twingo E-Tech (Life/Authentic) +11%.

7 – Peugeot e-2008 +3

8 – Hyundai Kona Electrique +4%.

9 – Mini Cooper SE : même prix

10 – Tesla Model Y +5