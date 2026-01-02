Mise à jour Tesla 4.52.1 : Vos selfies et votre compagnon à quatre pattes à l’honneur !

La mise à jour 4.52.1 de l’application Tesla est désormais disponible pour téléchargement sur iOS/iPhone. Bien que cette dernière ne propose que des corrections mineures, elle continue d’offrir certaines fonctionnalités incontournables pour les passionnés de la marque.

Des fonctionnalités déjà appréciées des utilisateurs

Le journal des modifications de cette mise à jour reste identique aux versions précédentes, mais consolidons ce que cela signifie pour vous, utilisateur fervent de Tesla :

Visionnage des selfies du Photobooth Tesla : Cette fonctionnalité ludique vous permet de capturer et de revoir vos clichés préférés directement à partir de votre véhicule. Un ajout amusant pour immortaliser vos souvenirs de conduite.

Cette fonctionnalité ludique vous permet de capturer et de revoir vos clichés préférés directement à partir de votre véhicule. Un ajout amusant pour immortaliser vos souvenirs de conduite. Dog Mode Live Activity : Ce mode bien particulier est une véritable révolution pour les propriétaires d’animaux de compagnie. Il permet de superviser directement depuis l’application si toutes les conditions sont réunies pour garantir le confort de vos compagnons à quatre pattes.

Ce mode bien particulier est une véritable révolution pour les propriétaires d’animaux de compagnie. Il permet de superviser directement depuis l’application si toutes les conditions sont réunies pour garantir le confort de vos compagnons à quatre pattes. Support des wraps et teintes personnalisés pour les modèles 3, Y, et Cybertruck : Donnez une touche personnalisée à votre Tesla avec des teintes et habillages qui reflètent votre style personnel.

pour les modèles 3, Y, et Cybertruck : Donnez une touche personnalisée à votre Tesla avec des teintes et habillages qui reflètent votre style personnel. Clips de la caméra de tableau de bord : Désormais, les clips incluent des détails tels que la vitesse, l’angle de volant et l’état du système de conduite autonome. Une avancée qui vous permet de comprendre mieux comment votre véhicule réagit dans différentes situations.

: Désormais, les clips incluent des détails tels que la vitesse, l’angle de volant et l’état du système de conduite autonome. Une avancée qui vous permet de comprendre mieux comment votre véhicule réagit dans différentes situations. Suivi de la localisation : Grâce à la flèche indiquant la position de votre voiture, il est désormais plus facile que jamais de retrouver votre véhicule, même dans les parkings les plus encombrés.

Un engagement constant pour l’innovation

Cependant, cette mise à jour nécessite une version du logiciel du véhicule minimum de 2025.44.25+. Cela démontre l’engagement de Tesla à repousser sans cesse les limites de la technologie, tout en garantissant la meilleure expérience utilisateur possible.

L’application Tesla continue de jouer un rôle crucial pour les propriétaires de la marque, en leur offrant une connectivité de pointe et des fonctionnalités facilités. Bien que cette mise à jour ne semble apporter que des correctifs mineurs, elle renforce l’intégration continue de fonctionnalités qui font de chaque trajet une expérience unique.

En conclusion, que vous soyez un nouvel utilisateur ou un propriétaire chevronné, cette mise à jour vous promet une utilisation simplifiée et riche en fonctionnalités pour maximiser votre plaisir de conduire.