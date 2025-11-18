Nouvelle mise à jour du Dashcam sur les véhicules équipés Intel : Une évolution attendue

La récente mise à jour 2025.44 du logiciel, souvent désignée comme la mise à jour de fin d’année, intègre une fonctionnalité très attendue pour les conducteurs de véhicules équipés de processeurs Intel : le Dashcam Viewer avec un mode grille. Cette fonction, déjà disponible sur les modèles avec processeurs AMD Ryzen depuis plusieurs mois, se positionne comme une amélioration significative pour l’expérience utilisateur.

Améliorations du Dashcam Viewer

Le Dashcam Viewer, avec sa nouvelle interface en grille, permet aux automobilistes d’accéder plus facilement et rapidement aux enregistrements de leur véhicule. Ce changement d’interface notoire facilite la navigation entre les différents clips vidéo, rendant l’analyse et la consultation des incidents potentiels plus conviviales.

First look at the Dashcam update on Intel-equipped cars rolling out with the 2025.44 software update (baseline for the Holiday Update).



Impact et Réception

Les utilisateurs ont exprimé leur satisfaction envers cette mise à jour sur les réseaux sociaux, soulignant la simplicité accrue pour rechercher des enregistrements spécifiques. Cette avancée est particulièrement valorisée par ceux qui utilisent régulièrement leur dashcam à des fins de sécurité ou de partage de preuves en cas de litige routier.

Comparaison avec la version AMD Ryzen

Pour les conducteurs possédant des véhicules dotés de processeurs AMD Ryzen, la fonctionnalité était déjà disponible et a reçu des retours principalement positifs. Ceux-ci louent la fluidité de la navigation et la facilité avec laquelle les enregistrements peuvent être visionnés et partagés. La disponibilité maintenant sur les modèles Intel renforce l’engagement de la marque à offrir des mises à jour équitables entre ses différentes gammes d’équipements.

Perspectives pour l’avenir

Avec chaque nouvelle mise à jour, l’industrie automobile démontre son intention de repousser les limites de l’innovation et de la commodité pour ses utilisateurs. L’intégration de fonctionnalités avancées telles que celle-ci signale un avenir où la technologie continue de jouer un rôle central pour les conducteurs modernes.

Alors que la technologie continue de s’intégrer dans l’automobile, il est clair que des améliorations comme celles-ci ne sont que le début de ce qui est possible avec les mises à jour logicielles régulières. Les conducteurs peuvent s’attendre à davantage de fonctionnalités visant à améliorer à la fois l’expérience de conduite et la sécurité.