Où louer sa Tesla à un prix imbattable?

Comment découvrir l’expérience Tesla dans des conditions optimales ? Il suffit de la louer et de planifier un week-end dans un bel hôtel. En effet, Posséder une Tesla n’est pas à la portée de tous les budgets, ce qui a conduit à l’essor d’entreprises de location proposant ces véhicules à des tarifs accessibles. Parmi ces entreprises, Drivalia semble se démarquer par des tarifs particulièrement compétitifs.

Comparaison de trois loueurs pour la location de la Model 3 et Model Y

Drivalia, en anticipation à la tendance de la mobilité électrique, offre à ses clients des Tesla Model 3 et Model Y à des prix défiant toute concurrence. Un comparatif des tarifs pour une location de 24 heures de ces modèles chez différents loueurs (Hertz, Sixt et Drivalia) souligne cette différence notable.

Comparaison de prix pour une location de 24 heures d’une Tesla Model 3 ou Model Y (relevé effectué le 01/02/2023 pour une location en aller-retour à Marseille du 23/05/2023 à 17h30):

Tesla Model Y Tesla Model 3

Loueur Tesla Model 3 Tesla Model Y Hertz 263,10€ 276,95€ Sixt 206,98€ 207,98€ Drivalia 132,30€ 139,13€

Drivalia, grâce à ses tarifs imbattables, propose une alternative vertueuse pour ceux qui souhaitent faire l’expérience du confort et du luxe d’une Tesla sans pour autant en faire l’acquisition.

Pour ceux qui recherchent une solution de location à plus long terme, CarCloud offre un système d’abonnement mensuel tout inclus pour les modèles Tesla 3 et Tesla Y. Les avantages sont multiples : recharges gratuites sur tous les superchargeurs Tesla, absence d’engagement à long terme, assurance et assistance 24/7 incluses, sans parler de l’exemption de frais d’entretien, d’immatriculation et de contrôle technique.

Les tarifs pour l’abonnement mensuel à CarCloud par Drivalia sont :

Prestation Tarifs Frais d’entrée 249 € Abonnement Mensuel Tesla 3 999 € Abonnement Mensuel Tesla Y 1099 €

Si vous êtes intéressé(e) par la location au mois CarCloud, vous pouvez souscrire un abonnement dès maintenant.

Gringhub vous permet de bénéficier des offres de Drivalia dans des conditions privilégiées

Gringhub, fondé par Kamel Fekhart, est un innovateur dans le domaine de l’électromobilité, offrant une solution complète aux sociétés de livraison qui souhaitent passer au vert. Grâce à la mise à disposition de 20 véhicules utilitaires électriques et à l’aménagement d’infrastructures de recharge et de stationnement dédiées, Gringhub permet aux entreprises de se focaliser sur leur cœur de métier sans avoir à gérer les problématiques liées à l’électromobilité.

Dans le cadre de cette offre, Gringhub s’est associé à Drivalia pour permettre aux clients de bénéficier de ses services de location de Tesla dans des conditions privilégiées. Cette collaboration enrichit l’offre de Gringhub en offrant aux livreurs une option de mobilité premium et respectueuse de l’environnement à un tarif avantageux.

En conclusion, le choix du meilleur prestataire de location dépendra de vos besoins spécifiques : courte ou longue durée, usage fréquent ou occasionnel des superchargeurs, budget disponible. Une chose est certaine : grâce à des entreprises comme Drivalia et CarCloud, l’accès à la mobilité électrique de luxe est désormais plus accessible que jamais.

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de varier. Il est recommandé de vérifier les prix actuels auprès des fournisseurs concernés.