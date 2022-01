ISIOHM : partenaire officiel du E-Rallye Monte-Carlo

Le Rallye automobile Monte-Carlo

Crée en 1906 par l’Automobile Club de Monaco (ACM), le Rallye Monte-Carlo se présente comme un rallye automobile dont le départ et l’arrivée s’effectuent dans la principauté de Monaco pour évoluer ensuite dans les départements français des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes ou encore des Alpes-de-Haute-Provence, selon les années. Cette manifestation a systématiquement lieu en hiver au mois de janvier.

Au fil des années, le rallye de la principauté s’est installé comme une étape majeure de la compétition automobile. Il sera à l’affiche de nombreuses éditions du championnat du monde de rallyes (WRC), à commencer par la première en 1973.

L’ACM innove avec l’E-rallye

En 2009 l’ACM s’installe en tant que précurseur de la compétition automobile électrique et crée le Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles. Réservée aux véhicules 100% Électrique ou Hydrogène, cette épreuve de régularité est désormais très prisée des constructeurs et préparateurs automobiles, venus démontrer pour l’occasion et en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules écoresponsables.

Par définition, les E-Rallyes promeuvent les nouvelles technologies automobiles, conçues pour émettre les plus faibles quantités possibles de polluants, de particules fines et de CO 2 . Ils visent à encourager les pilotes à adopter une conduite écoresponsable. Ils mettent également en avant la protection de l’environnement et à la transition du secteur des transports. C’est justement ce que l’Automobile Club de Monaco s’efforce de démontrer depuis plus de 20 ans. Cette course d’un nouveau genre est dédiée aux véhicules de nouvelle génération. Elle n’a de cesse d’évoluer au fil des années pour rester en adéquation avec modernisation des technologies automobiles. Plus d’une dizaine de constructeurs y sont représentés.

L’édition 2021

Cette année l’E-Rallye Monte-Carlo s’est tenu sur un parcours comprenant 350 kilomètres contre le chronomètre répartis en 15 spéciales de régularité (SR) et près de 1000 kilomètres de liaison. Le « Grand Départ » a été donné depuis la ville de Châteauneuf, dans le département de la Loire, premier domaine municipal de France autonome en énergie verte. Les concurrents ont ensuite pris la direction de Valence dans la Drôme pendant 2 jours, pour finalement rejoindre Monaco. Sur la ligne de départ, un total de 56 équipages engagés et 19 modèles de voitures différentes présentées.

C’est La VOLKSWAGEN ID 4 qui finit en tête du classement général pilotée par Frédéric LANSIAUX et Nicolas BUHOT.

ISIOHM et EVBOX ont électrisés l’édition 2021

Lors de cette édition, des bornes de recharge pour véhicules électriques ont été fournies sur les points étapes par EVBOX, partenaire technique de l’E-Rallye Monte-Carlo. Ainsi, ISIOHM a mis à disposition des coureurs sa dernière innovation : la ISIBOX. Cette station de recharge nomade est composée de 15 bornes EVBOX BusinessLine.

La ISIBOX est une solution spécialement conçue pour les évènements impliquant des véhicules électriques. Grâce à son installation rapide et sécurisée, elle permet de recharger simultanément 15 véhicules électriques. Son montage sur remorque est idéal pour les évènements mobiles, nécessitant un important nombre de points de charge tels que le E-Rallye de Monte-Carlo.

Ce partenariat fut un franc succès et est déjà renouvelé pour les futures éditions.

crédit photo Isiohm