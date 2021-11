Nos bonnes adresses pour passer un dimanche à Paris

- Publicité -

Le dernier jour de la semaine, et du week-end, vous voulez en profiter, mais ne savez pas comment faire ? On vous donne ici nos meilleures adresses pour profiter de votre dimanche à Paris, en famille, en amoureux, ou en solo.

C’est parti !

Il palazzo : pour une bonne pizza cachère

Rendez-vous au 17 rue La Fayette pour déguster des spécialités italiennes, et cachères ! Dans ce restaurant très bien placé au décor design, trois cuisiniers créatifs vous attendent pour vous proposer le produit de leur art.

« Il Palazzo » est situé à quelques mètres des Grands Magasins du Boulevard Haussmann, et à proximité de la Rue Richer, des synagogues et de la mairie du 9ème.

C’est un endroit idéal pour se retrouver après un mariage civil, une Brit-Mila ou une mise de Tefilines. Le restaurant dispose de 80 places assises, et l’une de ses originalités est la grande « Table d’hôte », rectangulaire, entourée de « mange-debouts », qui permettent une réelle convivialité entre voisins de table.

Vous pouvez réserver au 01 48 74 60 31.

Je vous recommande vivement la « Bruschetta Il Palazzo » et le « Panacotta », fait de flan italien garni au coulis de fruits rouges, que j’ai eu l’occasion de tester. Un délice !

Le Paradis du Fruit : votre rendez-vous gourmand

Le Paradis du Fruit se revendique comme étant la cuisine de toutes les gourmandises. Alliant jus de fruits et de légumes pressés, des cocktails maison, des recettes savoureuses et des salades vitaminées, sans oublier des assiettes à composer et des desserts particulièrement gourmands, il y en a pour tous les goûts.

L’enseigne fait partie des meilleures adresses à Paris, et vous devriez facilement trouver celle qui vous conviendra le mieux :

Adresse Arrondissement 4, rue Saint Honoré 1er 2, place Saint-Michel 6eme 47, avenue George V 8eme 32, avenue de Wagram 8eme 23, boulevard des Italiens 9eme 148, rue de la Roquette 11eme 34, cours Saint-Emilion 12eme 21, boulevard Edgar Quinet 14eme 10, boulevard des Batignolles 17eme

Vous aurez ainsi toujours quelque chose à faire près du paradis que vous aurez choisi !

Le concept de cocktails à composer est super sympa, la cuisine délicieuse et les serveurs toujours aux petits soins. Je recommande chaleureusement Le Paradis du Fruit. Si vous avez envie d’une fondue au chocolat cet hiver, vous savez où frapper.

Eric Kayser : des boulangeries renommées

Boulangerie Kayser du 4, rue de l’Echelle. (source : maison-kayser.com)

Les établissements Eric Kayser possèdent aussi plusieurs adresses dans la capitale :

Adresse Arrondissement 33, rue Danielle Casanova 1er 4, rue de l’Échelle 1er 5, place de la Bourse 2eme 10, rue de l’Ancienne Comédie 6eme 1, boulevard du Montparnasse 6eme 18, rue du Bac 7eme 85, boulevard Malesherbes 8eme 29, rue de la Boétie 8eme 309, rue du Faubourg Saint-Antoine 11eme 13, boulevard Diderot 12eme 41, cours Saint-Emilion 12eme 77, quai Panhard et Levassor 13eme 79, rue du Commerce 15eme 79, avenue Mozart 16eme

Vous aurez ainsi toujours quelque chose à faire près de la boulangerie que vous aurez choisie : une gare, des boutiques, ou tout simplement une promenade dans la Ville Lumière.

Les boulangeries sont souvent bien placées : on y trouve un large choix de produits frais et de qualité, à des prix raisonnables (Par exemple : brunchs à 20€ et formule midi sandwich/dessert/boisson à 9€).

Service rapide, personnel très sympathique et accueillant. On adore !