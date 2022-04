Paris: Un nouveau service de vélo électrique arrive

La société s’appelle Dance et souhaite apporter une nouvelle offre de vélo électrique en free-floating pour développer l’usage de la mobilité douce à Paris. Dans un contexte où 8 citadins français sur 10 disent avoir des réticences à posséder leur propre vélo et tandis que 91% des cyclistes ont déjà été confrontés à des frais d’entretien imprévus*, Dance fait ainsi tomber deux barrières majeures.

« Depuis le premier jour, Dance a eu pour objectif de contribuer à la création d’un mouvement mondial en faveur du développement de villes plus sûres et plus agréables à vivre, en offrant un moyen flexible et pratique de se déplacer », explique Eric Quidenus-Wahlforss, PDG et cofondateur de Dance. « Et au regard de l’étoffement des infrastructures cyclables, de toutes les bonnes raisons de se passer de la voiture à Paris et d’une politique européenne volontariste pour créer des villes plus durables, nous sommes convaincus que les initiatives telles que Dance, trouveront leur place sur un marché au potentiel immense et encourageront davantage de personnes à opter pour un mode de mobilité douce », ajoute Éric Quidenus-Wahlforss.

Des vélos à assistance électrique connectés

Disponibilité et prix

Les deux modèles fonctionnent grâce à l’application mobile Dance, disponible sur iOS et Android. Elle permet entre autres aux abonnés de verrouiller et déverrouiller facilement leur vélo à distance et de programmer un entretien ou une réparation en moins de 24h directement depuis l’application. Elle donne également accès à des données personnalisées et utiles, en temps réel, telles que la distance parcourue, la vitesse et la durée du trajet, tout en estimant le CO2 qui aurait été généré si l’utilisateur avait choisi une voiture à la place. Tous les vélos Dance sont compatibles avec certains accessoires essentiels tels que les sièges pour enfants.

Chaque nouveau membre de Dance reçoit avec son vélo un chargeur de batterie, un antivol et un support pour smartphone à attacher directement sur le guidon.

Des prix de lancement sont appliqués pour tous les nouveaux clients :

● À partir de 49 €/mois pour un abonnement annuel ou 69 €/mois pour un abonnement sans engagement.

Puis, les prix classiques seront réactivés fin 2022 :

● À partir de 59 €/mois pour un abonnement annuel ou 79 €/mois pour un abonnement sans engagement.