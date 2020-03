Devenez Membre Premium Bénéficiez d'avantages chez nos partenaires et d'un service de conciergerie exclusif! 50€/an

Si Elon Musk a fait peur au monde avec sa communication autour du Coronavirus, ses actes sont à la hauteur du personnage.

Dès la semaine prochaine, les usines de la firme devraient contribuer à produire: 1000 respirateurs dès la semaine prochaine et 250000 masques de type N95 et des milliers de gants pour les hôpitaux américains et les infrastructures publiques américaines dès demain.

Sur Twitter c’est des milliers de Tweets qui sont écrits pour remercier le milliardaire. Nous dénombrons à ce jour des remerciements de la part de:

– l’université UCLA

– Medtronic: Elon a défini avec eux les process de production pour les respirateurs.

Certaines personnes exhortent également Mr Musk à livrer l’Europe mais rappelons que LVMH a également modifié ses lignes de production pour fournir du gel hydroalcoolique aux hôpitaux Français et que malheureusement l’initiative n’est pas forcément bien perçue.

Ces efforts sont considérables pour soutenir les initiatives publiques, merci à toutes les sociétés qui participent à résoudre rapidement cette situation. C’est l’inaction des autres qui doivent faire réagir!

Nous vous rappelons que nos membres partagent des analyses pointues sur la situation sur notre forum, n’hésitez pas à participer.