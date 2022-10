TotalEnergies & Uber : retour sur une alliance de raison

Depuis l’année dernière, TotalEnergies permet aux conducteurs de véhicules électriques Uber d’accéder à ses stations de recharge à San Francisco. Depuis, celle qui reste avant tout connu comme une des plus grandes compagnies pétrolières, basée à Paris-La Défense, a annoncé qu’elle fournirait aux conducteurs d’Uber possédant des véhicules électriques, ou hybrides rechargeables, une carte de recharge qui leur donnera accès à 20 000 points de charge situés dans toute la France.

Véhicules individuels : le marché évolue

Total et Uber font tous deux des progrès considérables dans le secteur des véhicules électriques (VE). Ainsi, Uber a l’intention de rendre tous ses véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord d’ici à 2030, et Total prévoit d’installer plus de 75 000 points de charge de VE d’ici à 2025. Les deux entreprises étaient donc faites pour s’entendre.

Selon Guillaume Larroque, directeur général du marketing de TotalEnergies en France, on constate une augmentation de l’utilisation de l’énergie solaire. De plus, en réponse aux règles gouvernementales croissantes et aux préoccupations du public concernant le changement climatique, plusieurs compagnies pétrolières sont en train de diversifier leurs activités, pour installer notamment des bornes de recharge à l’usage des véhicules électriques de plus en plus nombreux, surtout depuis que Tesla les a fait entrer dans la catégorie des objets haut-de-gamme.

Ainsi, les constructeurs automobiles dévoilent toujours plus de modèles de véhicules électriques, qu’ils soient entièrement nouveaux, ou bien des évolutions des anciennes motorisations à essence. De fait, l’électrification des moyens de transport a déjà des répercussions importantes pour la ville de Houston, l’État du Texas et le pays dans son ensemble.

Surtout quand on souligne que, pendant des décennies, ce sont les compagnies pétrolières, véritables états dans l’état, notamment dans le sud des États-Unis, qui ont fourni de l’essence aux automobiles. La roue tourne, et elle est de plus en plus souvent propulsée par un moteur électrique désormais.

Émergence de nouveaux acteurs

Les grandes sociétés pétrolières européennes, dont BP, Royal Dutch Shell et TotalEnergies, investissent massivement dans des entreprises de recharge de VE et en font l’acquisition. Alors que Shell a l’intention d’installer 500 000 stations de recharge de véhicules électriques (VE) d’ici 2025, BP a déclaré qu’elle fournirait plus de 70 000 sites publics de recharge de VE dans le monde d’ici 2030.

Étant donné que de plus en plus de personnes optent pour les véhicules électriques, Wood Mackenzie prévoit que l’investissement annuel dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques aux États-Unis approchera les 18 milliards de dollars d’ici à 2030.

Selon les conclusions de cette société de recherche sur l’énergie, d’ici 2050, plus de trois voitures sur cinq circulant sur les routes de Chine, d’Europe et des États-Unis seront des véhicules électriques. D’ici le milieu du siècle, l’entreprise prévoit qu’il y aura 875 millions de véhicules de tourisme électriques, 70 millions de véhicules commerciaux électriques et 5 millions de véhicules à pile à combustible dans le monde.

TotalEnergies & Uber : faciliter la transition vers l’électromobilité ?

TotalEnergies, qui tient à mettre en avant son engagement à fournir de l’énergie provenant de sources renouvelables, a annoncé que sa relation avec Uber se concentrera d’abord sur la France, mais qu’elle pourrait s’étendre à d’autres pays d’Europe.

Le fournisseur d’énergie a d’ores et déjà déclaré qu’il travaillerait en collaboration avec Uber pour analyser la base de données de la société sur les habitudes et les déplacements des conducteurs. Le tout, afin d’identifier les endroits optimaux pour les futures stations de recharge.

En outre, TotalEnergies fournira aux chauffeurs Uber en France un accompagnement gratuit pour encourager l’installation d’une borne de recharge électrique à domicile ainsi qu’un an d’assistance routière gratuite pour leur véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette offre s’inscrit dans la volonté de Total de devenir un leader du transport durable.

Pour compléter le tableau, le fournisseur d’énergie indique que « l’expérience de l’entreprise et l’étendue de son réseau de recharge contribueront à lever certaines des difficultés que peuvent rencontrer les conducteurs et leur permettront de passer plus sereinement au véhicule électrique. »