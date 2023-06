La Mer de Sable : 60 ans de Magie Familiale au Cœur de ce Parc d’Attraction Unique

Depuis sa création en 1963 par l’acteur et passionné de cirque Jean Richard, La Mer de Sable a toujours su se réinventer. Nichée au cœur de la forêt d’Ermenonville, dans un écrin naturel de 45 hectares, elle est devenue, au fil des ans, un rendez-vous incontournable pour les familles en quête d’aventures et d’évasion.

Le parcours historique de la Mer de Sable

Avant d’être le parc à thème que nous connaissons aujourd’hui, la Mer de Sable était un zoo, créé par Jean Richard en 1956. Premier du genre en France, le Zoo d’Ermenonville regroupait une collection privée d’animaux sauvages et offrait au public une proximité inédite avec la faune exotique.

Sept ans plus tard, en 1963, la Mer de Sable voit le jour à quelques kilomètres du zoo. L’inauguration le 6 juin 1963 a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont Maurice Chevalier en invité d’honneur. Deux jours plus tard, le parc ouvre ses portes au grand public.

La Mer de Sable a su rapidement se distinguer en offrant des attractions toujours plus audacieuses. Par exemple, le Train des Sables, inauguré en 1967, continue de faire le bonheur des visiteurs aujourd’hui. Ce trajet sur les rails offre un panorama unique sur les dunes de la forêt d’Ermenonville.

Des changements de propriétaires, des évolutions

En 2006, la Compagnie des Alpes, déjà propriétaire du Parc Astérix et des parcs Walibi, rachète la Mer de Sable. Une nouvelle ère commence, avec la réouverture du parc en 2007, qui s’oriente alors vers une thématique élargie et un recentrage sur les jeunes enfants. C’est à cette époque que les univers « Pionniers », « Désert » et « Jungle » font leur apparition, accompagnés de nouvelles attractions destinées à un public familial.

Quelques années plus tard, en 2015, le Groupe Looping prend les rênes de la Mer de Sable et investit massivement pour renforcer l’offre en termes d’attractions et de spectacles. L’accent est alors mis sur la thématique Far West, avec l’inauguration de trois nouvelles attractions en 2016.

Un succès croissant

La stratégie mise en place par le Groupe Looping semble porter ses fruits. En 2022, le parc a enregistré une fréquentation record avec 400 000 visiteurs entre avril et octobre, soit une hausse de 21% par rapport à la saison 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Célébration des 60 ans en 2023

Pour célébrer son 60ème anniversaire, la Mer de Sable a prévu une saison exceptionnelle. Cowboys, Indiens, Mexicains et toutes les équipes du parc invitent les tribus d’aventuriers à prendre part aux festivités pour des moments inoubliables remplis de surprises, d’émotions et de découvertes. Cette célébration marquera l’aboutissement de six décennies d’aventure, de partage et d’innovation constante.

Au programme : des spectacles équestres grandioses, des attractions revisitées et des événements spéciaux qui promettent de faire vivre aux visiteurs une expérience unique. À la Mer de Sable, le passé et le présent se rencontrent pour célébrer ensemble l’avenir d’un parc qui a marqué trois générations et qui continue à écrire son histoire. Préparez-vous à embarquer pour un voyage dans le temps et à vivre des aventures hors du commun dans le Far West de la Mer de Sable.

Accéder à la Mer de Sable

La Mer de Sable est facilement accessible par la route depuis plusieurs grandes villes françaises :

Depuis Paris : Prendre l’autoroute du Nord A1, sortie 7, direction Ermenonville (environ 45 minutes de trajet).

Depuis Lille : Prendre l’autoroute du Nord A1, sortie 8 Senlis, puis la RN 330 direction Meaux (environ 2 heures de trajet).

Depuis Meaux : Prendre la RN 330, direction Senlis (environ 35 minutes de trajet).

Depuis Soissons : Prendre la RN 2 et la RN 330 (environ 40 minutes de trajet).

Adresse du parc : La Mer de Sable, Route Nationale 330, 60950 Ermenonville. Le parc dispose d’un parking gratuit pour tous les visiteurs.

Bornes de recharge à proximité du parc

Dans un souci d’écologie et pour faciliter l’accès aux utilisateurs de véhicules électriques, plusieurs bornes de recharge sont situées à proximité du parc. Voici quelques options :

Tesla Supercharger Senlis : Situé à environ 10 kilomètres du parc, ce superchargeur Tesla offre une recharge rapide pour votre véhicule électrique. Adresse : Aire de Senlis, Autoroute A1, 60300 Chamant.

Ionity Senlis : Ce réseau de charge offre des stations de recharge rapide pour tous types de véhicules électriques et est situé à environ 15 kilomètres du parc. Adresse : Aire de Senlis, Autoroute A1, 60300 Senlis.

Auchan Fosses : Ce centre commercial, à environ 15 kilomètres du parc, offre des bornes de recharge pour véhicules électriques. Adresse : 4 avenue Henri Barbusse, 95470 Fosses.

Il est toutefois recommandé de vérifier la disponibilité et le fonctionnement de ces bornes avant votre départ. Les applications mobiles telles que Chargemap ou PlugShare peuvent vous aider à localiser d’autres bornes de recharge en fonction de votre itinéraire.