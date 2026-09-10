Rester sous les 250 € par mois « tout compris » implique de raisonner au-delà du seul loyer affiché en publicité : il faut additionner le loyer de location, l’assurance auto, et idéalement l’entretien si le contrat le propose en option. En 2026, plusieurs citadines électriques permettent de tenir ce budget, à condition de bien choisir le modèle et la finition.

Le loyer, une variable qui a beaucoup baissé en 2026

Le marché du leasing électrique s’est nettement démocratisé cette année. Hors dispositif social, les loyers classiques (LOA/LLD) démarrent autour de 150 à 200 € par mois pour une citadine bien équipée, avec un premier loyer modéré. La Citroën ë-C3 en version Plus, la Renault 5 E-Tech en entrée de gamme et la Fiat Grande Panda électrique figurent parmi les offres les plus compétitives du segment, avec des loyers hors assurance qui laissent une vraie marge pour intégrer le coût de l’assurance dans l’enveloppe des 250 €.

Le poste souvent oublié : l’assurance

C’est l’assurance qui fait basculer un budget de « loyer à 150 € » à « budget total à 280 € » si l’on choisit une formule tous risques haut de gamme. Pour rester sous les 250 € tout compris, deux leviers : privilégier une citadine peu puissante et peu coûteuse à réparer (moins de 115 chevaux, carrosserie compacte peu onéreuse en pièces), et comparer plusieurs assureurs plutôt que de prendre l’offre du concessionnaire par défaut. Une citadine électrique premium comme la Mini Cooper SE, plus chère à assurer, sort souvent de ce budget dès qu’on additionne un loyer de 220 € et une prime d’assurance élevée.

Les modèles les plus réalistes pour ce budget

Citroën ë-C3 : la version Plus 44 kWh offre 325 km d’autonomie WLTP, un écran tactile 10,25 pouces et des sièges Advanced Comfort. Son loyer contenu laisse une vraie marge pour l’assurance.

: la version Plus 44 kWh offre 325 km d’autonomie WLTP, un écran tactile 10,25 pouces et des sièges Advanced Comfort. Son loyer contenu laisse une vraie marge pour l’assurance. Renault 5 E-Tech : les grilles tarifaires 2026 rendent la version Evolution grande batterie particulièrement compétitive, avec un vrai gain d’autonomie par rapport aux offres 2025.

: les grilles tarifaires 2026 rendent la version Evolution grande batterie particulièrement compétitive, avec un vrai gain d’autonomie par rapport aux offres 2025. Fiat Grande Panda électrique : positionnée comme l’une des offres les plus accessibles du marché, elle complète efficacement le trio de tête pour ce budget.

Ce qu’il faut vérifier avant de signer

Le kilométrage contractuel est déterminant : la plupart des offres sont calibrées autour de 10 000 à 15 000 km par an, avec des pénalités en cas de dépassement. Si les trajets domicile-travail sont longs, mieux vaut négocier le forfait kilométrique dès la signature plutôt que de payer un rattrapage coûteux en fin de contrat. Il faut également vérifier si l’entretien et l’assistance sont inclus dans le loyer affiché ou facturés en option : c’est souvent là que se joue le respect du budget de 250 € tout compris.

Notre recommandation

Pour rester sereinement sous 250 € par mois tout compris, la Citroën ë-C3 Plus ou la Renault 5 E-Tech Evolution représentent les compromis les plus solides entre loyer, autonomie réelle et coût d’assurance. Il reste indispensable de faire un devis d’assurance personnalisé avant de signer, le profil du conducteur (âge, bonus, lieu de résidence) pouvant faire varier la prime de plusieurs dizaines d’euros par mois.