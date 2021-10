Que représente l’arrivée de Mercedes-Benz dans le consortium ACC ?

- Publicité -

Un consortium dédié à la fabrication de batteries en Europe : ACC, dont Mercedes-Benz rejoint désormais les rangs. L’objectif affiché : devenir le leader du marché européen. Le besoin du constructeur automobile en batterie est conséquent ; cela va dans le sens de l’intensification de la production voulue par les créateurs du consortium. Un investissement massif va y être lié et l’adage “ensemble, on va plus loin” nous prouver sa véracité.

ACC, qu’est-ce que c’est ?

ACC a été fondée en 2020 et combine l’expertise de Stellantis, Total Energies et Mercedes-Benz avec des compétences et des expériences complémentaires. Les Groupes PSA et Total ont créé “Automotive Cells Company”, co-entreprise dédiée à la fabrication de batteries en Europe. En effet, PSA/Opel et Total/Saft ont signé un accord de création d’une coentreprise : ACC.

logo du consortium ACC (source : acc-emotion.com)

Avec cette association, les partenaires mettent en place un acteur mondial de référence dans le développement, et la fabrication de batteries, pour l’industrie automobile au meilleur niveau…

L’objectif d’ACC est de devenir le leader européen du marché des cellules et modules de batteries automobiles. Il doit également permettre une mobilité propre et efficace pour tous.

En France, le centre de R&D de Bordeaux est opérationnel et le site pilote de Nersac commencera à produire à la fin de cette année.

Quels sont les objectifs du consortium ?

Sur la voie d’un avenir tout électrique, Mercedes-Benz rejoint le fabricant européen de cellules de batterie Automotive Cells Company (ACC). Le but est d’intensifier le développement et la production de cellules et de modules de batterie haute performance de nouvelle génération.

Comme annoncé en juillet 2021, Mercedes-Benz sera prêt à passer au tout électrique d’ici la fin de la décennie – dès que les conditions du marché le permettront.

Pour atteindre son objectif, l’entreprise a besoin d’une capacité de production totale de batteries de plus de 200 GWh, d’ici la fin de la décennie. Elle prévoit de construire huit usines de cellules dans le monde avec des partenaires, dont quatre en Europe. L’adhésion ACC est la prochaine étape de la stratégie du constructeur de voitures de luxe ; elle passe ainsi de “electric first” à “electric only”.

L’ensemble du projet ACC nécessitera un volume d’investissement de plus de sept milliards d’euros ( sous forme d’une combinaison de capitaux propres, de dettes et de subventions ) Il atteindra une capacité d’au moins 120 GWh en Europe d’ici la fin de la décennie. Mercedes-Benz investira un montant de l’ordre de trois millions d’euros l’année prochaine.

Au total, les investissements devraient rester inférieurs à un milliard d’euros. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’accord sur la documentation définitive et les approbations réglementaires.

Pourquoi intégrer un nouvel acteur ?

Yann Vincent, PDG d’ACC, déclare :

“L’arrivée de Mercedes-Benz en tant que nouvel actionnaire est une étape importante pour ACC. Mercedes-Benz apportera un vote de confiance dans notre feuille de route technologique et la compétitivité de nos produits, ce qui renforcera considérablement le potentiel commercial d’ACC et soutiendra nos plans de croissance ambitieux. C’est notre contribution à un avenir électrique et durable“.

“Mercedes-Benz entre dans le capital d’ACC à hauteur de 33 %. À l’issue de l’investissement, nous détiendrons deux des six sièges du conseil de surveillance d’ACC aux côtés de Total Energies et de Stellantis en tant qu’actionnaires à parts égales “,

Markus Schâfer

déclare Markus Schäfer, membre du Conseil de Direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, Responsable de la Recherche du groupe Daimler et COO de Mercedes-Benz Cars.

“Notre objectif est de continuer à intégrer les cellules de batterie les plus avancées et les plus durables dans nos modèles EQ. C’est pourquoi nous allons mettre notre savoir-faire technologique et de production à la disposition d’ACC. Mercedes-Benz complétera le développement de cellules haut de gamme avec sa nouvelle usine pilote “Drive Systems Campus” à Stuttgart à partir de 2023.”

ACC fournira à Mercedes-Benz des technologies de batteries haute performance à partir de ses sites de production dès 2025. Le fabricant de cellules de batterie étudie l’expansion de son réseau de production pour inclure d’autres sites en Europe.

Qu’apporte Mercedes-Benz au consortium ACC ?

Mercedes-Benz mène de vastes activités de recherche et de développement dans le domaine de la technologie des batteries. L’entreprise apportera son expertise et soutiendra l’expansion du réseau de production d’ACC. Le tout se fera sur la base des normes de qualité de référence de la marque.

Avec Saft, filiale de Total Energies, Mercedes-Benz dispose d’un partenaire ayant plus de 100 ans d’expérience dans le domaine des batteries longue durée et des systèmes de batteries. On peut notamment citer les applications critiques en matière de sécurité, d’alimentation de secours et de propulsion électrique et hybride.

Stellantis apporte une expertise en matière d’industrialisation. Et cela, grâce à la diversité de ses marques, à sa taille et à son implantation mondiale. Avec ses partenaires, les clients de Mercedes-Benz peuvent bénéficier d’une combinaison unique :

Savoir-faire technologique,

Expérience de production,

Envergure de la coentreprise.

Avec cet investissement, Mercedes-Benz fait avancer l’industrialisation des technologies cellulaires avancées et durables en Europe. Mercedes-Benz élargit son portefeuille de partenaires déjà établis. Son but : de préserver le degré de localisation dans l’approvisionnement en cellules et modules de batteries, une technologie clé pour l’ère de la mobilité électrique.

Un boom technologique très attendu

Mercedes-Benz s’appuie sur un kit de batteries modulaire et hautement standardisé qui permet l’intégration de cellules et de modules de batteries. Ils proviennent de différents partenaires de développement, grâce à des composants et des interfaces de conception uniforme.

L’objectif de ce partenariat est de développer conjointement des cellules et des modules de batterie. Celles-ci répondent aux exigences de Mercedes-Benz en matière de densité énergétique, de puissance de charge et de performances.

L’expertise commune des partenaires en matière de production de cellules permet de réaliser de manière optimale des variations distinctes ; et ce, dans le système modulaire, en ce qui concerne la chimie et la hauteur des cellules.

Les partenaires explorent également de nouvelles avancées dans la technologie des batteries. C’est le cas pour tout ce qui concerne les anodes à haute teneur en silicium et les batteries à l’état solide.

Avec Ambition 2039, Mercedes-Benz poursuit l’objectif de neutralité en CO2 tout au long de la chaîne de valeur. La production neutre en CO2 des cellules de batterie est un élément important. C’est aussi une exigence spécifique pour tous les partenaires.

C’est pourquoi ACC utilisera principalement de l’électricité issue d’énergies renouvelables pour la production de technologies de batteries performantes. D’autres aspects importants de la durabilité sont l’approvisionnement responsable en matières premières et l’utilisation intelligente des ressources.

Pour les cellules de batterie, seules des matières premières extraites de mines certifiées seront utilisées. En outre, les partenaires réduisent les matières critiques grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. Pour un cycle fermé des matières premières, les cellules de la batterie ACC seront recyclables à plus de 95 %.

Le fabricant de cellules de batterie est un partenaire important de l’Union Européenne ; La mise en œuvre des exigences de durabilité pour une batterie verte en Europe s’inscrit dans le cadre du Green Deal.

Intégrer un nouveau membre avec un tel savoir-faire technologique, c’est tout simplement un coup de maître ; A la fois pour ACC et pour Mercedes, et somme toute, c’est un calcul gagnant-gagnant. Un tel partenariat va continuer à faire parler de lui, c’est certain…