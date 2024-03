En décembre de cette année, j’ai pris livraison de ma MG ZS EV en finition “Luxury”. Je n’avais jamais roulé dans une MG. Pourtant, l’attrait d’un véhicule entièrement électrique d’une autonomie de plus de 400 km et les subventions nous ont incités, ma femme et moi, à faire le grand saut. Environ deux semaines et 950 km plus tard,…