Le 3 mars 2025, Pierre Hardouin, PDG d’Equans France, a dévoilé une avancée majeure pour le secteur de l’énergie nucléaire. Dans une publication récente, il a officialisé la signature d’un contrat stratégique avec Nigel Cann, co-directeur général de Sizewell C, pour la fourniture des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de la future centrale nucléaire Sizewell C au Royaume-Uni. Ce projet, calqué sur la centrale Hinkley Point C (HPC), constitue une étape clé dans l’optimisation des nouvelles installations nucléaires et pave la voie aux futures centrales EPR2 en France.

Sizewell C : un projet nucléaire inspiré de Hinkley Point C

La centrale Sizewell C est conçue comme une réplique de Hinkley Point C, permettant une standardisation des solutions techniques déjà testées. Grâce à son expertise acquise sur HPC, Equans France, via sa filiale Axima Nucléaire, fournira plus de 20 000 pièces d’équipement entre 2026 et 2031. Parmi elles, 600 équipements sur mesure seront fabriqués dans les ateliers d’Axima Nucléaire situés dans le sud-est de la France. Ces composants répondront à des normes strictes de résistance sismique et de sûreté nucléaire, garantissant la fiabilité de cette infrastructure énergétique.

Equans France et la transition énergétique : un engagement concret

Ce contrat renforce le rôle d’Equans France dans la transition énergétique. En collaborant avec Sizewell C, l’entreprise contribue à la décarbonation du mix énergétique britannique tout en consolidant sa position dans le secteur du nucléaire. Pierre Hardouin a tenu à remercier Julia Pyke, membre de la Fédération de l’Industrie Énergétique (FEI), et Nigel Cann, co-directeurs de Sizewell C, pour leur confiance. Il a également salué l’engagement des équipes d’Equans France, moteur de cette réussite.

Une avancée pour les futures centrales EPR2 en France

Ce partenariat avec Sizewell C dépasse le cadre d’un simple contrat : il prépare l’avenir des centrales nucléaires EPR2 en France. En optimisant les processus et en standardisant les solutions, Equans France et ses partenaires posent les bases d’une industrie nucléaire plus efficace et durable. Ce projet, qui s’étend sur plusieurs années, illustre la capacité de l’entreprise à relever les défis du secteur énergétique tout en respectant les plus hautes exigences.

Pourquoi ce contrat est crucial pour le nucléaire et l’énergie durable

L’annonce de Pierre Hardouin positionne Equans France comme un acteur incontournable de l’innovation nucléaire. En fournissant des équipements essentiels à Sizewell C, l’entreprise soutient le développement d’infrastructures énergétiques durables, répondant aux enjeux climatiques actuels. Ce projet illustre également l’importance de la collaboration internationale dans la lutte pour un avenir énergétique plus propre.