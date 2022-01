Microsoft rachète Activision Blizzard à la faveur des jeux sur mobile

Les jeux légendaires, le divertissement interactif immersif et l’expertise en matière d’édition accélèrent la croissance de l’activité Jeux de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud. Microsoft va donc racheter Activision Blizzard pour offrir la joie et la communauté des jeux vidéo à tous, sur tous les appareils.

Trois milliards de joueurs dans le monde

Avec trois milliards de personnes jouant activement à des jeux aujourd’hui, et alimentés par une nouvelle génération imprégnée des joies du divertissement interactif, les jeux sont désormais la forme de divertissement la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, Microsoft Corp. a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard Inc., leader dans le développement de jeux et éditeur de contenu de divertissement interactif. Cette acquisition accélérera la croissance de l’activité jeux de Microsoft sur les mobiles, les PC, les consoles et le cloud et fournira des éléments de base pour le metaverse.

Une acquisition à presque 70 milliards de dollars pour Microsoft

Microsoft acquerra Activision Blizzard pour 95 dollars par action, dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d’Activision Blizzard. À la clôture de l’opération, Microsoft deviendra la troisième société de jeux vidéo au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony. Le projet d’acquisition comprend des franchises emblématiques des studios d’Activision, de Blizzard et de King, comme « Warcraft », « Diablo », « Overwatch », « Call of Duty » et « Candy Crush », ainsi que des activités mondiales de sport électronique par le biais de la Major League Gaming. L’entreprise possède des studios dans le monde entier et emploie près de 10 000 personnes.

Bobby Kotick restera PDG d’Activision Blizzard, et lui et son équipe continueront à se concentrer sur les efforts visant à renforcer la culture de l’entreprise et à accélérer sa croissance. Une fois l’opération conclue, les activités d’Activision Blizzard seront placées sous la responsabilité de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.

Près de 95% des joueurs dans le monde aiment les jeux sur mobile

Le mobile est le plus grand segment du jeu, avec près de 95% de tous les joueurs dans le monde qui apprécient les jeux sur mobile. Grâce à de grandes équipes et à une technologie de pointe, Microsoft et Activision Blizzard permettront aux joueurs de profiter des franchises les plus immenses, comme « Halo » et « Warcraft », pratiquement partout où ils le souhaitent. Et avec des jeux comme « Candy Crush », l’activité mobile d’Activision Blizzard représente une présence et une opportunité significatives pour Microsoft dans ce segment à croissance rapide.

Une juteuse acquisition pour Microsoft, effective en 2023

L’acquisition renforce également le portefeuille Game Pass de Microsoft en prévoyant de lancer les jeux d’Activision Blizzard dans Game Pass, qui a atteint une nouvelle étape avec plus de 25 millions d’abonnés. Avec les près de 400 millions de joueurs actifs mensuels d’Activision Blizzard dans 190 pays et trois franchises valant des milliards de dollars, cette acquisition fera de Game Pass l’une des gammes de contenus de jeux les plus attrayantes et les plus diversifiées du secteur. À la clôture de l’opération, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que de capacités supplémentaires d’édition et de production e-sports.

Approuvée par les conseils d’administration de Microsoft et d’Activision Blizzard, l’opération devrait être finalisée au cours de l’exercice 2023.