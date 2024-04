Pour Bloomberg, Hertz a perdu son pari sur les véhicules électriques Tesla

Bilan 2020: évolution en image Près d’un an de différence entre ces deux images Sentinel 2 – L1C. 25 décembre 2020 Survol avec le Père Noël #GigaBerlin December 25/ 2020Flyover with Santa.🎅 ; )All work can continue, it has been approved by the Brandenburg government. In some areas a 24h shift is approved on working days. From Jan. 04…