Pourquoi la charge rapide va s’imposer dans les villes de France ?

- Publicité -

Dans un précédent article, nous nous étions penchés sur le développement des infrastructures permettant une charge rapide de son véhicule électrique. Ici, nous nous intéressons aux raisons qui le motivent. Car la charge rapide va s’imposer dans toutes les grandes (et moins grandes) villes de France, c’est une certitude.

Allez, en route ! On vous explique aujourd’hui pourquoi cette possibilité de recharge pour son VE est révolutionnaire…

On constate une augmentation de la vitesse de recharge de +20,3% par an en moyenne depuis 2015. En effet, les constructeurs et la recherche mondiale progresse à grande vitesse un peu partout dans le monde, afin de lever l’inconfort des recharges à rallonge pour les électromobilistes.

Cette augmentation de la puissance acceptée par les véhicules électriques constatée en 2021 est une tendance de fond depuis plusieurs années.

Combien de temps pour recharger son véhicule avec une infrastructure Supercharger ?

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une analyse comparatives des quatre meilleures ventes de véhicules électrique en France. Le constat est sans appel, en arrivant avec 10% de charge à une borne, vous pourrez avec une Tesla Model 3 parvenir à 80% de charge en seulement 15 minutes. Il est donc idéal d’envisager la charge rapide en centre-ville ou près des zones commerciales.

Tableau comparatif des vitesses de recharge des voitures les plus vendues en France

Modèle Vitesse de charge Temps pour recharger à 80% – 11 kW Temps pour recharger à 80% – 24 kW Temps pour recharger à 80% – vitesse maximale Tesla Model 3 (2833 immatriculations vendues) 250 kW 5h47 min 2h39 min 15 min Renault Zoé (2382) 50 kW 3h40 min 2h41 min 48 min Peugeot 208 II (2090) 100 kW 3h32 min 1h37 min 23 min Fiat 500 (864) 85 kW 2h58 min 1h21 min 23 min

Source : Tesla mag x AAAdata – septembre 2021

Quelques explications…

Le tableau ci-dessus présente la vitesse de recharge des véhicules aujourd’hui les plus vendus en France. Hypothèse : Recharge de 10 à 80% soit 70% du pack batterie du véhicule. (Estimation via un simulateur).

La moyenne des vitesses de recharge acceptées pour les véhicules ci-dessus est de 128kW. Avec un temps de charge moyen estimé de :

4h46 sur des bornes 11kW

2h12min sur du 24 kW DC (courant continu)

et 27min à la vitesse maximale acceptée.

En prenant le registre des immatriculations exactes de tous les véhicules en 2021 (Source Avere, Janv-Août 21), on obtient une vitesse de recharge moyenne pondérée de : 109,2 kW en 2021.

Cette même moyenne pondérée était de 85,3 kW en 2020. Soit une augmentation de +23,9 kW (+28%) en 1 an.

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne? Tesla Mag vous fait gagner un temps précieux en vous mettant en relation avec le meilleur installateur de votre ville. Vous êtes ? * Une Grande Surface Commerciale (SuperU, Leclerc, Carrefour, Lidl etc...) Parcs à thème, base de loisirs (Disneyland, Walibi, Astérix, Musées, zoo etc...) Un particulier en collectivité Un particulier en maison Un siège social avec un parking privé (Restaurant, Cabinet médical, Hôtel, Maison d'hôtes etc..)

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal + ville *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Quelles projections pour 2030 ?

En projetant ce taux de croissance tel quel, on aurait une vitesse de recharge en 2030 de 691 kW. On peut néanmoins s’attendre à un ralentissement de cette évolution sur la 2eme moitié de la décennie 2020 pour deux raisons :

Les barrières technologiques devenant plus difficiles à lever d’une part

Le gain pour les usagers devient marginalement moins important d’autre part, puisque passer de 2h à 20 min à un réel intérêt, passer de 12 min à 10min est moins impactant.

La vitesse de recharge moyenne acceptée par les véhicules en 2030 se fera probablement dans un spectre de 350 à 550 kW.

Quelques chiffres…

En matière de recharge rapide, les résultats d’une étude révèlent que 43% des conducteurs européens de VE utilisent un point de recharge rapide entre 3 et 10 fois par mois. Un usage occasionnel réparti entre :

les aires et stations-service (55%),

les commerces (48%)

et les parkings publics des villes (47%).

Essentiels pour les utilisateurs, ces points de recharge rapide et ultra-rapide sont aussi synonymes d’investissements importants pour les opérateurs. Sur ce point, 46% des utilisateurs sont prêts à contribuer en payant plus cher leur recharge.

En matière de déploiement, l’enquête d’EVBox confirme la pertinence des hubs de recharge :

41% des sondés souhaitent voir les bornes rapides se déployer en priorité dans les villes.

Arrivent ensuite à égalité, les parkings de supermarché (35%) et les stations-services (35%).

Faut-il équiper les magasins, hôtels, restaurants avec de la charge rapide ?

Compte tenu des chiffres précités, il semble indispensable que les commerces s’équipent avec de la recharge vraiment rapide pour anticiper le futur et se doter d’un système de recharge attractif et moderne qui ne soit pas juste des « prises accélérées ». L’objectif est de garantir aux clients un « plein » tout en leur donnant 45 minutes de franchise pour faire leurs courses ou se restaurer tranquillement.

En effet, quoi de plus appréciable que de recharger sa voiture avec facilité et rapidité ? A noter toutefois que, selon les configurations (par exemple en parkings souterrains), il faut adapter la puissance en fonction des contraintes site par site.

Cependant, cette évolution ira sans aucun doute favorablement dans le sens d’une augmentation du nombre d’immatriculations de VE. Ainsi, les problématiques liées à la batterie sont souvent décrites comme des freins à l’achat pour de nombreux intéressés…

Désormais, cette barrière va se lever de plus en plus et permettre une démocratisation effective des VE !

Quels sont les avantages d’installer ces bornes ?

Utile et différenciant pour vos clients : Je fais le plein pendant mes courses, je ne repars pas à moitié ou trois quarts vide. De nouveaux clients viennent chez sur les sites équipés de points de recharge rapide car ils y trouvent de la recharge ultra rapide qu’ils ne trouvent pas ailleurs.

: Je fais le plein pendant mes courses, je ne repars pas à moitié ou trois quarts vide. De nouveaux clients viennent chez sur les sites équipés de points de recharge rapide car ils y trouvent de la recharge ultra rapide qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Futur-proof et Innovant : Déployez un système qui reste pertinent sur la décennie 2020, la vitesse de recharge des véhicules augmentant rapidement. Proposez de la « 5G » à vos clients !

: Déployez un système qui reste pertinent sur la décennie 2020, la vitesse de recharge des véhicules augmentant rapidement. Proposez de la « 5G » à vos clients ! Sécurisant : Sécurisez la puissance Enedis disponible du réseau pour la préempter, et évitez que vos concurrents ne le fasse ce qui pourrait vous empêcher de proposer de la recharge rapide à l’avenir du fait du capacitaire réseau

: Sécurisez la puissance Enedis disponible du réseau pour la préempter, et évitez que vos concurrents ne le fasse ce qui pourrait vous empêcher de proposer de la recharge rapide à l’avenir du fait du capacitaire réseau Un atout logistique : Proposez à vos fournisseurs un vrai service de recharge sur lequel s’appuyer pendant leurs livraisons. Une livraison même en quelques minutes peut profiter d’une récupération significative voire totale de sa batterie en “fast charge”.

: Proposez à vos fournisseurs un vrai service de recharge sur lequel s’appuyer pendant leurs livraisons. Une livraison même en quelques minutes peut profiter d’une récupération significative voire totale de sa batterie en “fast charge”. Des revenus significatifs qui permettent de partager plus de valeur entre les propriétaires de sites.

On attend vos retours !