Ah, la Tesla Model 2, le Saint Graal des voitures électriques abordables, dont les adeptes espèrent avec ferveur. À partir d’une photo volée qui a fait son apparition en ligne, on dirait que les spéculations vont bon train. On peut y voir un homme, apparemment aussi excité qu’un enfant devant un gâteau d’anniversaire, posant à côté de ce qui ressemble à une maquette grandeur nature de la tant attendue Model 2 – ou devrions-nous dire, un modèle… en carton?

L’image est aussi floue qu’une prédiction de météo à long terme, mais cela n’empêche pas les esprits créatifs de se mettre en marche. La maquette semble être fabriquée à partir de carton, ce qui pourrait être un indice subtil de Tesla sur leur nouvelle stratégie de réduction des coûts. Peut-être que le nouveau modèle sera livré en kit à monter soi-même, un peu comme un meuble IKEA, mais avec un peu plus de vitesse.

Imaginez le manuel de montage : « Étape 1: Insérez l’aileron arrière dans la fente B. Étape 2: Assurez-vous que votre assurance couvre les dommages causés par les erreurs de montage. Étape 3: Appuyez sur l’accélérateur et espérez le meilleur. » Et pourquoi pas des couleurs personnalisables avec de simples bombes de peinture? Après tout, qui n’aime pas un bon projet DIY?

Source @Kristennetten sur 𝕏

En y regardant de plus près, on pourrait presque croire que les roues de la maquette sont des poids de gym recyclés. Tesla se lancerait-elle dans une approche durable, transformant l’équipement de fitness abandonné en pièces de voiture chic et écolo ? Ou peut-être est-ce un clin d’œil aux performances de la voiture – elle est tellement rapide qu’elle pourrait littéralement « pomper » de l’adrénaline.

On peut aussi s’interroger sur l’absence de porte sur cette maquette. Est-ce une innovation révolutionnaire pour réduire la résistance au vent ou simplement un oubli de l’équipe de conception dans leur empressement à sortir le prototype? Et ces bandes de couleur néon – est-ce que Tesla tente de séduire la génération TikTok avec des voitures qui peuvent briller dans le noir?

Blagues à part, cette photo titille l’imagination et suscite plus de questions que de réponses. Peut-être que la vraie Model 2 sera aussi révolutionnaire que cette maquette en carton est rudimentaire. En attendant, il faudra se contenter de rire et de spéculer sur les forums en ligne. Elon Musk, le roi des trolls technologiques, doit bien rire dans son coin, regardant le monde s’agiter à propos d’une photo qui pourrait tout aussi bien être un projet de bricolage d’un samedi après-midi.

Tout cela pour dire, chers lecteurs, que dans l’univers Tesla, même un morceau de carton peut enflammer les passions et alimenter le moulin à rumeurs. Restons branchés pour voir si cette maquette en carton se transforme en une véritable machine de rêve sur roues.