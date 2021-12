Pourquoi il ne faut pas essayer une voiture électrique?

Depuis que je l’ai conduite lors de mon dernier essai, je ne fais qu’en rêver. Je vous révèle ici pourquoi !

A noter : cet article peut contribuer à faire émerger une positive envie d’acquérir un véhicule électrique !

Un marché en pleine expansion

La berline compacte Model 3 lancée en 2019 domine largement le marché électrique mondial. Depuis le début de l’année, elle ne coûte plus que 43 800€ en France pour s’ajuster au bonus écologique -actuellement à 6000€- applicable uniquement pour les véhicules de moins de 45 000€. Soit 37 800€ pour une berline spacieuse, dotée d’un moteur de près de 300 chevaux, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et pourvue en série d’un équipement pléthorique à bord.

Tous les constructeurs sont contraints par la réglementation CAFE de développer et vendre des véhicules électriques ou bas carbone. Pendant très longtemps le véhicule électrique a été moqué mais aujourd’hui, c’est une course effrénée que mènent les constructeurs pour apporter aux consommateurs des véhicules électriques aux meilleurs prix.

Toute l’industrie automobile est d’accord sur la technologie. Pour le consommateur, ce sera un avenir électrique.

La performance au service du plaisir

Le confort de conduite qu’un véhicule électrique procure est incomparable. Le plaisir derrière le volant a autant à voir avec la motorisation 100 % électrique en elle-même — les accélérations fluides et franches — que les choix des constructeurs pour améliorer l’expérience de conduite à bord.

Le logiciel, outils stratégique en 2022

En effet, en étant uniquement focalisé sur les voitures 100 % électriques, le constructeur a tout le loisir de peaufiner sa formule. Il suffit de suivre les évolutions logicielles apportées ces dernières années pour s’en convaincre. Pour les propriétaires, c’est l’assurance d’avoir un véhicule qui ne reste pas figé dans le temps. L’Iphone nous a bien habitués à ses itérations que le marché réclame.

Du côté des performances, la motorisation électrique offre naturellement de meilleurs chronos. Ainsi en prenant l’exemple de Tesla qui n’est pas un constructeur connu pour brider ses voitures. Bien au contraire. Dans sa version la plus accessible, la Model 3 peut engloutir le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes (un seul moteur, placé à l’arrière). C’est très rapide, sachant que la déclinaison Performance, équipée de deux moteurs, y parvient en 3,3 secondes.

Une fois qu’on a appris à dompter le bolide et qu’on s’est habitué à la suppression de certaines commandes physiques, on se sent en sécurité à bord d’un véhicule électrique puissant.

Et l’autonomie alors ?

Par exemple, sur un trajet entre Lille et Paris, majoritairement composé de voies rapides, la consommation peut osciller aux alentours des 18 kWh/100 kilomètres. C’est plutôt très rassurant, et les 400 kilomètres réels sont bel et bien possibles à bord d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie. Pour les autres véhicules comme la KIA EV6, la KIA E-Niro, la Fiat 500e, la Renault Zoé, la Peugeot e-208, nous vous laissons partager vos autonomies réelles en commentaire

Ajourd’hui, nous serons de toute façon plus enclins à faire un long trajet à bord d’une Tesla grâce au réseau des Superchargeurs. La qualité et la fiabilité du réseau ont de quoi séduire !

En France, on dénombre actuellement 740 superchargeurs répartis dans 87 stations. A l’échelle européenne (29 pays), quelque 5 580 points de charge dans plus de 580 stations s’offrent aux voyageurs. Le kilowattheure y est désormais facturé 36 à 38 centimes selon les stations (contre environ 0,16 euro chez soi). Selon la conversion de Tesla, 500 kilomètres coûtent 28 euros via un Superchargeur.

Sur les derniers modèles de superchargeurs – V3, puissance électrique de 250 kW – on peut regagner jusqu’à 275 km d’autonomie en 15 minutes (dans des conditions optimales d’utilisation, s’entend).

Cela devrait changer puisque de nouveaux acteurs de la recharge arrivent en France – avec force et ambition. Et il se murmure que le réseau Tesla devrait s’ouvrir, de quoi accélérer un marché électrique de masse.

LA voiture de vos rêves

Il y a vraiment tout pour s’amuser : des accélérations suffisantes pour battre une BMW M3 ou une Mercedes-AMG C63, une agilité qui peut tendre vers la drôlerie totale sur demande et un comportement très facile à lire, quelque soit le réglage choisi dans le mode Piste.

Les mouvements de caisse, assez généreux, permettent aussi de jauger précisément les limites de grip et de sentir ce qu’il se passe aux quatre coins de la voiture. Le train avant mord solidement et grâce à l’équilibre du châssis et au travail de la transmission, il lutte efficacement contre le sous-virage.

De quoi vous donner l’envie de rouler encore et toujours, jusqu’au moment où vous regardez la jauge de la batterie : une petite centaine de kilomètres avalés à fond en mode Piste suffisent à la vider…

En ajoutant le prix des véhicules électriques dans l’équation (en fonction de vos moyens), on se demande s’il ne s’agit pas tout simplement de la meilleure affaire du moment avec un tel rapport entre la valeur neuve, les performances et le reste des prestations. Totalement déboussolé par cette expérience si étrange, on se gratte la tête en réfléchissant à ce que pourrait bien donner le futur de l’automobile électrique: Charge par induction? Autonomie de 1000km? Voiture 100% autonome ?