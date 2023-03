Pourquoi les batteries lithium-ion équipent les Tesla Megapacks ?

Si vous lisez Tesla Mag, vous savez que de nombreux réseaux électriques font l’acquisition de Tesla Megapacks pour optimiser leur réseau. La création d’une nouvelle batterie de stockage d’énergie, appelée Megapack, conçue pour soulager les réseaux électriques lors des pics de consommation. Cette nouvelle batterie à stockage massif est destinée à des utilisations commerciales et peut stocker jusqu’à 3 MWh et 1,5 MW de capacité d’onduleur, offrant ainsi une solution alternative aux centrales de production de pointe de gaz naturel.

La batterie Lithium-ion pour stocker l’énergie

La technologie de batterie choisie pour le Megapack est le lithium-ion, la même que celle utilisée pour le Powerwall de Tesla, la batterie à usage domestique. La batterie lithium-ion est un choix judicieux pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est relativement légère par rapport à sa densité énergétique, ce qui permet de stocker une grande quantité d’énergie dans un petit espace. De plus, elle a une durée de vie plus longue que les autres technologies de batterie, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée pendant plusieurs années avant d’être remplacée.

Le Megapack est également plus évolutif que les autres technologies de batterie, car les modules de batterie peuvent être ajoutés ou retirés en fonction des besoins de stockage d’énergie. Les batteries lithium-ion ont également une charge et une décharge rapides, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées pour stocker l’énergie solaire et éolienne qui est produite en excès pendant les heures creuses, puis la redistribuer lorsque la demande d’énergie est élevée.

Tesla a déjà déployé des projets de batterie lithium-ion géante dans le passé, comme le projet Hornsdale en Australie du Sud, qui associait la technologie Powerpack à une batterie lithium-ion de 129 MWh pour stocker l’énergie produite par un parc éolien avant de la redistribuer dans le réseau électrique peu fiable du pays pendant les heures de pointe. Cette solution a permis d’économiser près de 40 millions de dollars à l’État australien en un an.

Remplacer les énergies fossiles

Avec le Megapack, Tesla espère offrir une alternative durable aux problèmes d’énergie dans le monde en stockant l’énergie verte produite pendant les heures creuses et en la redistribuant pendant les heures pleines. Un projet de mise en place de 400 Megapacks est déjà en cours en Californie avec la société Pacific Gas & Electric Company (PG&E), offrant une capacité de stockage de 1,2 GWh. Tesla devra prouver l’apport bénéfique de ce projet en écartant totalement la centrale de gaz naturel située à proximité et qui fournissait jusqu’alors l’électricité locale.

Des projets d’envergure en Europe

En Belgique, un vieux turboréacteur construit dans les années 1950 a été remplacé par 40 Tesla Megapacks pour créer le plus grand système de stockage d’énergie d’Europe continentale. Le BESS de 50 MW/100 MWh fournit divers services sur le marché de l’électricité, tels que la régulation de la fréquence et le déplacement de l’énergie, tout en assurant la stabilité du réseau électrique en équilibrant la production et la consommation d’électricité.

Ces projets de batteries de grande envergure sont importants pour la transition vers une énergie verte. Cela permet de stocker temporairement l’excédent d’énergie solaire au niveau local et d’assurer la stabilité du réseau. Bien que le BESS de Deux-Acren soit le plus grand projet de batterie en Europe continentale, la plus grande installation de mégapacks Tesla en Europe se trouve au Royaume-Uni. Tesla a déjà déployé des projets de batterie lithium-ion géante dans le passé, tels que le projet Hornsdale en Australie du Sud, qui a permis d’économiser près de 40 millions de dollars à l’État australien en un an.

En conclusion, la batterie lithium-ion est un choix judicieux pour le Megapack de Tesla en raison de sa légèreté, de sa longue durée de vie, de sa charge et de sa décharge rapides et de sa capacité à être évolutive en fonction des besoins de stockage d’énergie. Le Megapack offrira une alternative durable aux centrales de production de pointe de gaz naturel, offrant une solution pour stocker l’énergie verte et la redistribuer pendant les heures de pointe.