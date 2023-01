Pourquoi les Megapacks de Tesla s’arrachent comme des petits pains ?

Selon Tesla, son stock de système de batterie de stockage d’énergie, à usage utilitaire appelé Megapack, pourrait s’épuiser d’ici aux deux prochaines années.

Victime de son succès auprès de nombreuses entreprises et sociétés, les stocks de Megapack de Tesla se tarissent à grande vitesse. Tesla se doit de redoubler d’effort afin de répondre à la forte demande.

Qu’est-ce que le Megapack ?

Pour rappel, le Megapack de Tesla a été lancé en 2019 après les deux précédents modèles que sont le Powerwall et le Powerpack.

Le Megapack est un système de batterie de 3 MWh faisant la taille d’un conteneur contenant plusieurs modules, des onduleurs et un système thermique afin de réguler la température. Selon Tesla, le Megapack contient jusqu’à 60 % d’énergie de plus que son prédécesseur, le Powerpack. En termes de dimensions, le Megapack est plus grand.

Ce système de stockage d’énergie a très vite trouvé son public, il est d’ailleurs rapidement devenu le principal système utilisé à l’échelle des services publics. Sa grande capacité et ses caractéristiques permettent aux services de mieux gérer les énergies renouvelables tout en stabilisant la fourniture sur le réseau électrique.

Dans l’optique d’offrir toujours plus, la capacité de ces Megapack de Tesla devrait monter à 3,9 MWh, pour des livraisons prévues à partir du troisième trimestre de 2024.

Grâce à la Gigafactory du Nevada, Tesla travaille à un rythme effréné, en réussissant à produire 42 Megapacks par semaine. Avec l’arrivée imminente de la nouvelle Gigafactory de Californie, Tesla espère produire l’équivalent de 40 GWh de Megapacks par an. Ceci est l’équivalent du déploiement de tous les systèmes de stockage d’énergie créé par Tesla Energy depuis sa création en à peine 3 mois. Néanmoins, la firme d’Elon Musk devra attendre encore 20 mois, avant de profiter de la pleine capacité de production de ses usines.

Les systèmes de stockage d’énergie de tesla brillent par leur efficacité, ce qui entraîne une hausse non négligeable de la demande. Afin d’accompagner ce marché en constante évolution, Tesla a décidé d’investir dans des usines de fabrication. La marque espère réussir à répondre à la demande croissante à l’horizon des deux prochaines années.