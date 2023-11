Le Restaurant Automne : Une Escapade Culinaire à Paris

Imaginez un lieu où la finesse de la cuisine française rencontre la subtilité japonaise. C’est ce que propose le restaurant Automne, fondé par le chef talentueux Nobuyuki Akishige. Situé dans le cœur vibrant du 11ème arrondissement de Paris, Automne est plus qu’un restaurant, c’est une expérience gastronomique unique.

Le parcours du Chef Nobuyuki Akishige

Le Chef Akishige, avec son parcours impressionnant en France et au Japon, a su créer une cuisine qui marie habilement les techniques françaises et les saveurs japonaises. Après avoir travaillé dans des restaurants étoilés comme « La Pyramide » et « La Résidence de la Pinède », il apporte à Automne une touche d’excellence qui lui vaut une étoile Michelin en 2019.

Ouvert en 2017 et inspiré du nom de famille du Chef, qui signifie « automne » en japonais, ce bijou offre une cuisine française raffinée, influencée par la précision des racines nippones de son créateur.

Mon expérience gustative : Un menu à couper le souffle

Lors de ma visite, j’ai choisi le menu du midi à 60€, une offre incroyable pour une cuisine étoilée. Le velouté de gibier m’a immédiatement captivé par ses saveurs profondes et sa texture veloutée. Puis est venu le mérou jaune à la plancha, un plat qui m’a transporté dans un monde de saveurs avec sa cuisson parfaite et ses légumes de saison.

Au restaurant Automne, Nobuyuki Akishige propose des plats qui reflètent un équilibre parfait entre tradition française et touche japonaise. Son approche minimaliste met en valeur la qualité des produits, avec un assaisonnement précis et des sauces délicates.

Un décor apaisant et un service de haute volée

L’ambiance d’Automne est à l’image de sa cuisine : élégante et accueillante. Le décor, avec ses tons de blanc cassé et marron, crée une atmosphère sereine. Le service, dirigé par le sommelier passionné Ulysse Hivroz, est impeccable, rendant l’expérience encore plus agréable.

La tartelette de foie gras au pain d’épice : un incontournable

Un des plats phares, la tartelette de foie gras au pain d’épice, est un véritable tour de force. L’équilibre entre la richesse du foie gras et la douceur épicée du pain d’épice est tout simplement exquis.

Un rendez-vous gastronomique à ne pas manquer

En somme, Automne est une destination incontournable pour tous les gourmets. Que vous soyez un habitué des étoiles Michelin ou simplement à la recherche d’une expérience culinaire mémorable à Paris, Automne saura vous surprendre et vous ravir. N’hésitez pas à partager vos expériences et impressions en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Bon appétit !