Une escapade électrique au Mob Hôtel – Lyon

Cet hôtel n’est pas comme les autres. Et c’est la raison pour laquelle je vous le présente dans cet article. En fait, MOB HOTEL est une utopie concrète en porosité totale avec notre siècle en recherche de paradigmes, nos métropoles pressées par une démographie galopante et des humains qui se questionnent.

MOB HOTEL, UNE MAISON, UN VILLAGE, UN MONDE EN MOUVEMENT

Pour les créateurs de cet univers et les responsables de son enveloppe corporelle (cet hôtel), « penser l’Autre » aujourd’hui est la seule garantie d’un monde apaisé demain. Le défi que nous aurions selon eux à surmonter repose sur notre capacité à « FAIRE ENSEMBLE ».

Ils le disent eux-mêmes : Cela peut paraître arrogant qu’un hôtel ose aborder ce type de sujet mais au contraire, pour nous, ces intuitions sont le sel de notre « faire ». Mais c’est aussi tout ce qui fait la spécificité et l’essence même de ce lieu unique. De cette pensée intime a été créé un lieu, une République rêvée…

MOB HOTEL est une véritable caverne d’Ali Baba où les voisins partagent des potagers avec les clients. Un incubateur « KOLKHOZITA » accueille gracieusement des créateurs d’entreprises, des mouvements culturels, des associations, ainsi qu’une librairie de plus de 2000 livres de poche qui propose une voie ludique pour la transmission de la culture.

Cela change tellement des hôtels conventionnels, que vous ne voudrez plus jamais essayer d’autres établissements – moins engagés, moins investis, moins vrais.

BALADE LYONNAISE EN BORD DE SAÔNE

MOB HOTEL – OF – THE PEOPLE est pensé pour ses hôtes et avec ses hôtes. Et c’est justement ce qu’on remarque en premier et qu’on apprécie le plus. Le bien-être et l’hospitalité prennent leur source dans la permanente évolution de l’établissement, une transformation au gré des attentes clients, des mutations sociales et innovations.

MOB HOTEL accompagne la métamorphose de CONFLUENCE, ancien quartier populaire Lyonnais, pour y installer son deuxième établissement éponyme. Une philosophie très singulière où les valeurs d’hospitalité, de convivialité, de bienveillance, de sourire, de pluralisme, de culture, de philosophie, de savoir, de spiritualité, d’ataraxie, de sincérité et d’honnêteté sont défendues. Une expérience hors du commun.

Des chambres baignées de lumière et sources de créativité

L’architecture se veut moderne, à l’image de son quartier récemment métamorphosé. Le bâtiment s’étend sur plus de 5 000 m2 et laisse place à de nombreuses terrasses et balcons : un régal lors des beaux jours ! En effet, le soleil s’infiltre dans chacune des chambres qui bénéficient toutes d’un balcon – pas de jaloux.

Point fort : Les chambres, grandes et colorées, sont de véritables îlots de créativité. La literie concurrence celle des plus grands palaces. La décoration, chaleureuse et minimaliste, se veut familière.

Sans oublier la connectivité du lieu ! Des smartphones connectés permettent aux voyageurs du Monde d’appeler librement à l’étranger et de déambuler dans la ville aux deux collines tout en profitant de la 4G.

Des convictions comme on en trouve si rarement

Les cosmétiques sont naturels et encouragent un élan responsable avec la marque STOP THE WATER WHILE USING ME ! Pour tous les voyageurs à la conscience écologique, c’est un vrai plus.

D’autant que les convictions de MOB HOTEL sont vastes et nous conduisent directement en cuisine. La nourriture est bio, locale et issue des coopératives agricoles. La carte, minimaliste, évolue au gré des saisons et trouvailles du marché de Brice Morvent, chef adorable et adoré (il y a de quoi !).

Différentes options – selon les besoins et les envies :

Au bar, le midi, une formule « casse dalle » est proposée. Les classiques sandwichs thon crudités, poulet mayonnaise et autres cantal cornichons s’accompagneront volontiers d’une boisson et café, sur place ou à emporter.

L’offre restaurant propose quant à elle un plat du jour et quelques merveilleuses pizzas dont John Berg, double champion du Monde, a le secret.

Le soir, l’offre s’étoffe avec 3 entrées, 2 plats et 2 desserts. Cœur de bœuf de la région Rhône, abricots du Roussillon et autres merveilles des régions alentours apporteront un mouvement permanent à la carte.

MOB HOTEL – OF – THE PEOPLE habite le Monde

Les plus avertis prendront directement une table à la terrasse pour un dépaysement assuré. L’esprit, radicalement différent, rappellera l’Amérique latine pour une cuisine épicée. Couleurs et odeurs vous feront vaciller du bar à Rhum au bar à Tequila. Des murs de piments réchaufferont l’ambiance. La cuisine, populaire, vous fera voyager aux quatre coins du Monde. Un régal pour les sens !

Sans oublier l’originalité des espaces iconiques MOB HOTEL avec son épicerie en guise de réception, ses pop up store, son salon AIR MOB, sa salle de méditation, son cinéma en plein air, ses jardins potagers dédiés aux riverains, son co-working pour les start-up et ses espaces de réunion. Une piscine éphémère sur la Saône prend même ses quartiers d’été…

Enfin, de chaque côté de la place Nautique, vous pouvez retrouver des bornes de recharge. A deux pas de l’hôtel donc et une belle façon de concrétiser sa volonté écologique.