Pourquoi ne pas charger les batteries Tesla à 100% ?

Charger une Tesla à 100 % n’est pas un problème, surtout si vous ne la laissez pas à ce niveau, par exemple si vous la chargez juste avant un voyage.

Pas plus de 90% !

Tesla recommande de charger jusqu’à 90 % pour la conduite quotidienne. Cela ne signifie pas qu’une charge plus importante soit nécessairement un problème. Cela signifie que certains scénarios peuvent être préjudiciables et d’autres non, et qu’il serait impossible pour Tesla de dresser une liste exhaustive.

Par exemple, charger la voiture à 100 %, la laisser ainsi pendant un mois et compléter la charge chaque fois qu’elle baisse serait une très mauvaise idée. Charger à 100 % et partir immédiatement ne devrait pas poser de problème. Partir quatre heures plus tard ne sera probablement pas un problème, mais il pourrait y avoir une différence entre faire cela deux fois par an et le faire tous les jours. Personne ne va tester tout ce qui se passe entre les deux, ni ce qui se passe si c’est cinq heures au lieu de quatre, ni ce qui est trop fréquent.

Vous pouvez programmer votre charge

La meilleure chose à faire est donc de charger à 90 % au jour le jour, de charger à 100 % uniquement lorsque cela est nécessaire pour un voyage, et de programmer votre charge de manière à ne pas la laisser à 100 % plus longtemps que nécessaire. Les gens peuvent avoir l’impression que tout autre réglage est mauvais pour la batterie, mais ce n’est pas vrai.