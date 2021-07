Supercharger Tesla: Ouverture cette année à la concurrence

C’est une nouvelle qui va faire grand bruit. Le réseau Supercharger va s’ouvrir à la concurrence dès cette année. C’est Tom’s Guide qui a été le premier à relayer le Tweet d’Elon Musk. Pour nous, il n’y a aucune surprise, c’est le sens de l’histoire et nous souhaitons réaffirmer par écrit un éclairage que nous avons partagé dans notre podcast, il y a quelques mois (Décembre 2020).

Pourquoi c’est une excellente nouvelle?

C’est sûr que le réseau de Supercharger Tesla est le plus redoutablement efficace. C’est la vision d’Elon Musk qui a été à la source du succès du constructeur. Aujourd’hui, ce sont majoritairement les propriétaires de Tesla Model 3 qui craignent le pire sur le réseau, mais nous souhaitons les rassurer sur quelques points :

L’ouverture à la concurrence sera entièrement pilotée par Tesla. Le constructeur californien a construit son réseau brique par brique, donc il n’y a aucun problème à activer / désactiver cette ouverture. Nous n’avons aucun doute sur le fait que les files d’attente aux superchargers seront monitorées.

C’est un formidable élément marketing : Imaginez, un propriétaire de Zoé depuis 7 ans qui profite enfin d’un système de charge performant dans toute l’Europe. L’envie de changer de véhicule électrique se fera sans doute sentir.

Le législateur pose ses conditions: Vous l’entendez de plus en plus, la fin des véhicules thermiques, c’est pour 2035. L’avance de Tesla est telle que la Commission Européenne et les concurrents ne peuvent qu’exiger l’ouverture du réseau. C’est à Tesla de correctement négocier les conditions désormais, mais la situation n’aurait pas été tenable sinon.

Un modèle économique rentable ? Grâce au volume de recharge qui augmentera, Tesla gagnera beaucoup plus d’argent sur ces produits et donc, pourra encore mieux développer son réseau.

La fin d’une époque ?

Sans aucun doute ! Je ne connais pas un membre du forum Tesla Mag qui ne regrette pas le temps où les propriétaires prenaient le temps de discuter aux superchargers. Mieux, au début de l’histoire en France, les propriétaires de Tesla levaient la main au volant!

C’est donc clairement la fin d’une époque qui apportera l’ambiance station service et qui fait entrer Tesla dans la course des fournisseurs d’énergies. Vous avez remarqué que Tesla est le plus grand propriétaire des stations service de demain?

Plutôt que de regretter le passé, il est désormais temps d’installer une borne de recharge de qualité à votre domicile ou au siège de votre entreprise.