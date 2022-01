Lucid Motors en Europe : un atelier ouvert à Munich au printemps

Si le siège européen de Lucid Motors est à Amsterdam, c’est désormais officiel : un atelier va prochainement ouvrir en Allemagne, au printemps et à Munich pour être plus précise. Vous avez hâte ? Nous aussi !

Si vous ne connaissez pas cette marque ? Laissez-les se présenter en une vidéo de moins de 2 minutes !

2022 : l’année du lancement de Lucid Motors en Allemagne

La startup californienne Lucid Motors prévoit son lancement en Allemagne en 2022. Le constructeur automobile, connu pour ses berlines électriques de luxe, ouvrira son premier Lucid Studio dans le centre de Munich au printemps prochain. Le rival de Tesla utilise un modèle de vente directe aux consommateurs et a confirmé à Autovista24 que ses studios « ne sont pas des concessions mais des salles d’exposition appartenant à l’entreprise ».

Cela signifie que la stratégie de vente de l’entreprise en Allemagne ne sera pas différente de son modèle de vente aux États-Unis et au Canada, où elle exploite un certain nombre de studios et de centres de service, vendant des véhicules directement aux clients. Le fabricant de véhicules électriques rechargeables (VE) affirme que la suppression des « intermédiaires » lui permet de développer une relation personnalisée avec ses clients. L’implantation en Europe est une étape importante pour Lucid, car la concurrence sur le marché des véhicules électriques devrait s’intensifier dans les années à venir.

La plus longue autonomie de VE

Tesla, sans doute le constructeur automobile ayant la plus grande valeur au monde, domine toujours le marché des véhicules électriques à batterie (BEV), bien que de grandes marques, comme Audi et Mercedes, lancent également de nouveaux modèles pour réduire la domination de Tesla. Lucid Motors constituera également un défi de taille. Le constructeur californien, fondé en 2007, vient de lancer la production de la Lucid Air en Arizona et prévoit de livrer ses BEV de luxe aux clients à la fin du mois d’octobre.

La technologie exclusive de VE développée par Lucid permettra de parcourir plus de kilomètres en utilisant moins d’énergie de la batterie », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid Group, qui était auparavant l’ingénieur en chef de la Model S de Tesla.

La société a révélé que sa Lucid Air Dream Edition possède la plus grande autonomie de toutes les voitures électriques évaluées par l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Même la Model S ne peut pas battre l’autonomie de 520 miles de la Lucid sur une seule charge, car la Air peut parcourir 100 miles supplémentaires. La gamme de prix entre les deux constructeurs diffère également. Une version de la Lucid Air Dream Edition est proposée à 169 000 dollars (145 000 euros), tandis que la Model S est proposée à 96 990 euros.

Nous faisons plus que concevoir et construire des véhicules électriques – nous nous engageons pour un avenir plus durable. Chez Lucid, vous aurez l’occasion d’avoir un impact à l’échelle mondiale, en aidant à introduire une technologie qui donnera au monde une excellente raison d’adopter des pratiques énergétiques plus intelligentes. Lucid Motors

Développer l’électromobilité

Le fabricant de VE de luxe a fait la une des journaux au début de l’année lorsqu’il a fait ses débuts à la bourse américaine Nasdaq grâce à une fusion avec Churchill Capital IV Corp. Lucid a maintenant une capitalisation boursière stupéfiante de 39,26 milliards de dollars. Son concurrent Polestar, issu de Volvo, rejoindra bientôt Lucid Motors et Tesla en entrant en bourse, avec une valorisation potentielle de 20 milliards de dollars.

Pourtant, Lucid aime se démarquer des autres fabricants de VE en se présentant comme une entreprise de mobilité véritablement durable. La vision de la startup est d’étendre l’électromobilité au-delà des voitures. L’arrivée du constructeur de BEV en Allemagne l’année prochaine sera sans aucun doute suivie avec intérêt. Plus de détails sur le déploiement européen de Lucid suivront dans le courant de l’année, l’entreprise prévoyant un événement de présentation à Munich en décembre. D’ici là, l’entreprise prépare ses activités et souhaite augmenter sa production avant son lancement européen très attendu.