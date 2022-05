« Pourquoi Tesla veut-il ouvrir ses SUC aux autres marques ? », un propriétaire explique

Suite à notre récent article sur les problèmes posés par l’audi E-tron aux Superchargeurs, nous avons eu un certain nombre de retours de la part de nos lecteurs… Puisque nous sommes un média contributif et que nous souhaitons donner la parole à ceux qui nous suivent, nous avons décidé de leur dédier cet article.

En effet, comme nous le savons tous, l’ouverture du réseau Tesla aux véhicules électriques de toutes marques a suscité un fol espoir, ainsi que de nombreuses controverses. Comme d’habitude, tout n’est pas aussi simple que ce qu’on voudrait… Et le réseau des Superchargeurs en a fait les frais.

Des problèmes de recharge pour les véhicules non Tesla

Certaines voitures ne parviennent pas à se recharger correctement, ou du moins pas avec autant de facilité que les Tesla. Or, c’est un des arguments marketing. En outre, tous les propriétaires de Tesla ne sont pas particulièrement fan de cette ouverture du réseau. Pour eux, ce qui était la garantie de la qualité et de l’exclusivité peut se révéler décevant. Surtout si le service client n’est pas toujours au rendez-vous, comme semblent l’indiquer certains de nos lecteurs.

Un internaute demande ainsi légitimement : à quand le libre accès à tout véhicule électrique? IONIC 5 rencontrant également des problèmes avec le Superchargeur. Un autre illustre nos propos en affirmant qu’il a acheté une Tesla pour les bornes de recharge. Si elles ne sont pas disponibles, il optera donc pour une autre marque lorsqu’il devra changer sa voiture. Et combien sont dans ce cas ?

La nécessité de s’adapter ?

Le fait que les véhicules non-Tesla refusent pour autant de s’adapter à son système de recharge, plutôt que d’en développer un, en agace plus d’un. Cependant, un peu de bon sens et de courtoisie de la part des usagers entre eux peut permettre, parfois, d’améliorer ou de débloquer une situation.

Ne pas hésiter à penser aux autres donc ! Et aux constructeurs de s’adapter… Notamment avec des rallonges CCS qui ne seraient pas compliquées à fabriquer et à développer. Bref, les solutions existent pour peu qu’on se donne un peu la peine d’en chercher et de les étudier. Une utilisation plus vertueuse des Superchargeurs bénéficierait à tous.

Des soucis techniques à prendre en considération

Il faut cependant souligner que les câbles Tesla tendent à être trop courts. Pour tout autre emplacement qu’arrière gauche ou avant droit – et vraiment dans les coins – les câbles de charge peuvent effectivement être trop courts pour les propriétaires de certaines voitures.

Note pour la marque : ne pas hésiter à repenser leur longueur pour éviter de fâcher les utilisateurs du réseau, qu’ils soient propriétaires de Tesla ou non ! Ou alors, installer des places de stationnement traversantes qui annulent ce problème. Ou dédier certaines bornes aux véhicules n’appartenant pas à la marque !

Après les soucis techniques, certaines voitures comme la DS3 Crossback ETense éprouvent également des difficultés à se connecter à la borne de recharge. Peut-être un problème de logiciel qui devrait être évoqué entre constructeurs ?

Ou de sanctionner ?

Une internaute insiste sur la nécessité de sanctionner les comportements inciviques, comme le propriétaire de cette Audi qui prend l’équivalent de la place trois bornes pour se recharger. Surtout qu’il a accès à d’autres points de charge comme ceux proposés par Ionity par exemple ! D’autant que c’est une perte sèche pour Tesla que de ne pas rentabiliser ses bornes de charge.

Il faudrait donc durcir la loi pour punir ce genre d’individus… Et normaliser la prise d’images ou de vidéos à transmettre aux autorités judiciaires afin de dénoncer les actions nuisibles aux autres usagers. N’oublions pas que ce genre de comportements n’est pas réservé aux propriétaires de VE. Les voitures thermiques se garent en toute impunité sur des places de recharge publiques… Ce qui doit changer !

Un mal pour un bien ?

Toujours est-il que la mentalité de la communauté Tesla semble avoir évolué, du moins c’est ce qui est dénoncé dans les commentaires. Pour ceux qui défendent l’ouverture du réseau : si l’accès est libre, cela bénéficiera in fine à tous.

En effet, une meilleure utilisation du réseau permettrait de développer toujours plus de bornes / points de recharge. Et ça, c’est bénéf’ pour tous ! Enfin, soyons logique, si nous voulons profiter de tous les réseaux de recharge électrique, il faut bien partager le nôtre.

Par contre, nous sommes d’accord que si l’ouverture est mal préparée, ce qui semble être le cas, l’effet vertueux est bien moindre. Ainsi, sans tests pratiques concrets, tout le monde est perdant (mais pas les concurrents !), souligne un internaute.

Quelques suggestions ou explications

De plus, il est vrai qu’il serait logique que les véhicules Tesla puissent bénéficier en priorité du réseau de recharge leur étant dédié… Par exemple, un certain pourcentage de stèles pourraient être pour les non-Tesla et/ou hors période d’affluence. Cela permettrait de pousser les autres constructeurs à développer un réseau leur étant propre.

Gardons tout de même en tête que Tesla n’a pas pris cette décision pour rien. L’idée de rentabiliser plus que de subventionner son système de recharge ne devait pas y être pour rien… Effectivement, l’entretien d’un réseau d’une telle envergure coûte très cher.

Toujours est-il qu’un certain mécontentement a été exprimé… À Tesla maintenant de le prendre en compte !