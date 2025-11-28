Prix Borne de Recharge 7kW : Quel Budget Prévoir ?

L’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique à domicile est un investissement stratégique pour tout propriétaire. La borne de 7 kW (ou 7,4 kW monophasé) est le standard le plus courant et le plus performant pour la maison individuelle. Mais concrètement, quel budget devez-vous mobiliser ?

Le prix total se décompose en trois parties principales : le matériel (la borne elle-même), les frais d’installation (main-d’œuvre) et les aides financières (subventions).

1. 🔌 Le Coût de la Borne (Matériel)

Le prix d’achat de la borne de recharge de 7 kW varie en fonction de ses fonctionnalités et de sa marque.

Type de Borne Fonctionnalités Clés Fourchette de Prix (TTC) Borne Classique Simple : Démarrage et arrêt manuel. 500 € à 700 € Borne Intelligente Connectivité Wi-Fi/Bluetooth, application mobile, gestion des heures creuses, suivi de consommation. 700 € à 1 200 € Borne avec Délestage Ajustement automatique de la puissance de charge en fonction de la consommation du foyer pour éviter les disjonctions. 900 € à 1 400 €

💡 Note Importante : Le prix de la borne de 7 kW est souvent très proche, voire identique, à celui d’une borne de 3,7 kW. Il est donc fortement recommandé d’opter pour le modèle 7 kW pour maximiser la vitesse de charge, à condition que votre installation électrique le permette.

2. 🛠️ Les Frais d’Installation (Main-d’Œuvre)

L’installation doit obligatoirement être réalisée par un professionnel certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) pour des raisons de sécurité et pour bénéficier des aides.

Les frais d’installation dépendent de la complexité du chantier :

Distance entre le tableau électrique et la borne : Plus le câble est long, plus le coût est élevé.

Plus le câble est long, plus le coût est élevé. Nature du mur/support : Passage en saillie (apparent) ou encastré (dans une cloison).

Passage en saillie (apparent) ou encastré (dans une cloison). Capacité du tableau électrique : Nécessité ou non de travaux de mise à niveau (rajout de disjoncteur différentiel, modification du câblage).

Type d’Installation Descriptif Fourchette de Prix (TTC) Installation Simple Courte distance (moins de 10 m), tableau adéquat. 500 € à 800 € Installation Standard Distance moyenne (10-20 m), ajustements mineurs du tableau. 800 € à 1 200 € Installation Complexe Longue distance, passage de gaines, modification importante du tableau (ex: nécessité de délestage ou passage en triphasé). 1 200 € et plus

Le coût moyen d’une installation « clé en main » (borne intelligente + installation standard) se situe donc généralement entre 1 500 € et 2 400 € HT.

3. 💰 Les Aides et Subventions : Réduire la Facture

Le gouvernement propose plusieurs dispositifs pour réduire significativement le coût final de votre borne de 7 kW :

A. Le Crédit d’Impôt (CITE Borne)

Montant : Il couvre 75 % du prix d’achat et de la pose de l’infrastructure, dans la limite de 500 € par point de charge .

Il couvre du prix d’achat et de la pose de l’infrastructure, dans la limite de . Condition : Être fiscalement domicilié en France et faire appel à un installateur certifié IRVE.

B. La TVA Réduite

Pour les particuliers, la TVA est de 5,5 % sur le matériel et la pose (au lieu de 20 %) lorsque l’installation est réalisée par un professionnel certifié IRVE dans une résidence principale ou secondaire de plus de deux ans.

C. L’Aide ADVENIR (Pour les Collectivités et Entreprises)

Bien que principalement destiné aux copropriétés et aux entreprises, l’aide ADVENIR peut être mobilisée pour l’installation d’une borne dans une copropriété (jusqu’à 50 % du coût total) si vous êtes propriétaire.

📝 Exemple de Budget Final (Après Aides)

Prenons l’exemple d’une installation standard pour une borne intelligente à 7 kW.

Description Coût Initial (TTC) Montant des Aides Coût Final Estimé Borne Intelligente (avec TVA 5,5 %) 900 € – – Installation Standard (avec TVA 5,5 %) 1 100 € – – Coût Total Avant Aide 2 000 € – – Crédit d’Impôt (Plafonné à 500 €) – – 500 € – Coût Final Net – – 1 500 €

Le budget final pour une installation de borne 7 kW de bonne qualité se situe donc souvent entre 1 000 € et 1 800 € après déduction du crédit d’impôt.

✅ Conclusion : La Borne 7 kW, un Choix Performant

La borne de recharge 7 kW représente le meilleur compromis entre vitesse de charge et coût d’installation pour la majorité des foyers. Pour maîtriser votre budget, la clé est de demander plusieurs devis à des installateurs certifiés IRVE pour comparer les solutions techniques proposées (avec ou sans délestage) et de vous assurer qu’ils appliquent bien la TVA réduite et le crédit d’impôt.