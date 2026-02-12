Vendéens, boostez votre mobilité : Pourquoi passer à la recharge à domicile maintenant ?

La Vendée est l’un des départements les plus dynamiques en matière de transition énergétique. Avec un réseau public (SyDEV) déjà performant, vous avez franchi le pas de l’électrique. Mais soyons honnêtes : rien ne remplace le confort de se réveiller chaque matin avec une « batterie pleine ».
Que vous habitiez à La Roche-sur-Yon, aux Sables-d’Olonne ou dans le bocage, voici pourquoi l’installation d’une solution de recharge privée est votre prochain meilleur investissement.
Vous souhaitez installer une borne ou une station de recharge ?
Borne de recharge vs Prise renforcée : Le duel
Le choix dépend principalement de votre kilométrage quotidien et de la capacité de votre batterie.
|Caractéristique
|Prise Renforcée (ex: Green’up)
|Borne de Recharge (Wallbox)
|Puissance
|Env. 3,2 kW
|7,4 kW à 22 kW
|Vitesse de charge
|Env. 15-20 km d’autonomie / heure
|Env. 50 km d’autonomie / heure
|Usage idéal
|Petits rouleurs, hybrides rechargeables
|Gros rouleurs, 100% électrique
|Sécurité
|Haute (conçue pour durer)
|Maximale (protection intégrée)
L’atout indispensable : La certification IRVE
On ne s’improvise pas installateur de borne électrique. Faire appel à un professionnel certifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) n’est pas une option, c’est une nécessité pour trois raisons :
- La Sécurité avant tout : Une recharge sollicite votre réseau électrique pendant plusieurs heures à haute intensité. Un expert IRVE garantit que votre installation ne risque pas la surchauffe.
- Les Aides Financières : Sans facture d’un installateur certifié, vous dites adieu au crédit d’impôt de 500 € et aux éventuelles primes CEE.
- L’Assurance : En cas de sinistre, votre assureur pourrait refuser de vous couvrir si l’installation n’a pas été réalisée par un pro certifié.
Des économies réelles à la clé
En rechargeant à domicile, vous profitez des tarifs réglementés de l’électricité, bien inférieurs aux bornes de recharge rapide sur autoroute. En programmant votre recharge pendant les heures creuses, vous divisez votre facture énergétique par 3 ou 4 par rapport à un véhicule thermique.
Le saviez-vous ? En Vendée, coupler votre borne avec des panneaux solaires en autoconsommation permet de rouler littéralement « au soleil ». Une synergie parfaite pour notre territoire ensoleillé !
Sautez le pas !
Équiper votre logement, c’est valoriser votre patrimoine immobilier tout en gagnant en sérénité. Ne vous contentez plus du cordon de secours sur une prise standard (risqué et lent), passez à une solution robuste et durable.