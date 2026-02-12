Vendéens, boostez votre mobilité : Pourquoi passer à la recharge à domicile maintenant ?

La Vendée est l’un des départements les plus dynamiques en matière de transition énergétique. Avec un réseau public (SyDEV) déjà performant, vous avez franchi le pas de l’électrique. Mais soyons honnêtes : rien ne remplace le confort de se réveiller chaque matin avec une « batterie pleine ».

Que vous habitiez à La Roche-sur-Yon, aux Sables-d’Olonne ou dans le bocage, voici pourquoi l’installation d’une solution de recharge privée est votre prochain meilleur investissement.

Borne de recharge vs Prise renforcée : Le duel

Le choix dépend principalement de votre kilométrage quotidien et de la capacité de votre batterie.

CaractéristiquePrise Renforcée (ex: Green’up)Borne de Recharge (Wallbox)
PuissanceEnv. 3,2 kW7,4 kW à 22 kW
Vitesse de chargeEnv. 15-20 km d’autonomie / heureEnv. 50 km d’autonomie / heure
Usage idéalPetits rouleurs, hybrides rechargeablesGros rouleurs, 100% électrique
SécuritéHaute (conçue pour durer)Maximale (protection intégrée)

L’atout indispensable : La certification IRVE

On ne s’improvise pas installateur de borne électrique. Faire appel à un professionnel certifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) n’est pas une option, c’est une nécessité pour trois raisons :

  • La Sécurité avant tout : Une recharge sollicite votre réseau électrique pendant plusieurs heures à haute intensité. Un expert IRVE garantit que votre installation ne risque pas la surchauffe.
  • Les Aides Financières : Sans facture d’un installateur certifié, vous dites adieu au crédit d’impôt de 500 € et aux éventuelles primes CEE.
  • L’Assurance : En cas de sinistre, votre assureur pourrait refuser de vous couvrir si l’installation n’a pas été réalisée par un pro certifié.
Des économies réelles à la clé

En rechargeant à domicile, vous profitez des tarifs réglementés de l’électricité, bien inférieurs aux bornes de recharge rapide sur autoroute. En programmant votre recharge pendant les heures creuses, vous divisez votre facture énergétique par 3 ou 4 par rapport à un véhicule thermique.

Le saviez-vous ? En Vendée, coupler votre borne avec des panneaux solaires en autoconsommation permet de rouler littéralement « au soleil ». Une synergie parfaite pour notre territoire ensoleillé !

Sautez le pas !

Équiper votre logement, c’est valoriser votre patrimoine immobilier tout en gagnant en sérénité. Ne vous contentez plus du cordon de secours sur une prise standard (risqué et lent), passez à une solution robuste et durable.

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté.

