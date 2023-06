Projet HOPE : Une Avancée Majeure dans la Production d’Hydrogène Offshore

Bruxelles, 27 juin 2023 – Le projet HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe) vient de recevoir une subvention de 20 millions d’euros de la Commission européenne. Ce projet de production d’hydrogène à grande échelle en mer du Nord est coordonné par Lhyfe (France) et rassemble 8 partenaires européens. Il vise à produire jusqu’à 4 tonnes d’hydrogène vert par jour et sera le premier au monde à produire de l’hydrogène en mer pour l’exporter à terre.

Un Changement d’Échelle dans la Production d’Hydrogène

De Sealhyfe à HOPE

En 2022, Lhyfe a franchi une première étape avec le lancement de Sealhyfe, le premier pilote de production d’hydrogène en mer, alimenté par une éolienne flottante de 1 MW. Avec HOPE, les partenaires du consortium visent une production à plus grande échelle, avec un projet de 10 MW pouvant produire jusqu’à 4 tonnes d’hydrogène vert par jour. Ce dernier sera ensuite exporté à terre par un pipeline composite et distribué aux clients pour des usages industriels et de transport.

Un Site Idéal en Mer du Nord

Le site de HOPE se situe à 1 km des côtes, dans la zone d’essais en mer près du port d’Ostende en Belgique, qui vise à devenir un centre important de la filière hydrogène en Belgique. Le site de production sera alimenté par une électricité renouvelable et l’eau nécessaire à l’électrolyse sera pompée dans la mer du Nord, désalinisée et purifiée. Les premières productions d’hydrogène de HOPE pourraient être réalisées dès 2026, pour alimenter les besoins en mobilité et les petites industries en Belgique, au nord de la France et au sud des Pays-Bas, dans un rayon de 300 km.

Un Projet Emblématique pour la Commission Européenne et le Clean Hydrogen Partnership

Le projet HOPE a été choisi pour recevoir un financement dans le cadre du programme « Clean Hydrogen Partnership » co-financé par l’Union Européenne. Ce programme vise à améliorer les solutions technologiques pour la production d’hydrogène renouvelable offshore et son export à terre, contribuant ainsi à réduire les risques d’investissement pour des projets à plus grande échelle à l’avenir.

Des Innovations Technologiques Clés

Le projet HOPE combine les expertises de ses 9 partenaires pour couvrir toute la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable. Il prévoit plusieurs innovations technologiques clés :

Utilisation d’une barge offshore recyclée pour accueillir l’unité de production. Installation d’un électrolyseur PEM de 10 MW, le premier de cette puissance en mer, qui sera spécialement conçu pour résister aux conditions marines difficiles. Mise en place d’une éolienne flottante de 10 MW pour alimenter l’électrolyseur.

Développement d’un système de désalinisation et de purification de l’eau de mer pour produire l’hydrogène. Exportation de l’hydrogène à terre par un pipeline composite innovant, permettant une distribution efficace et à faible coût. Soutien à la mise en place d’une infrastructure d’hydrogène à Ostende et au-delà, pour fournir de l’hydrogène aux clients dans un rayon de 300 km.

Un Impact Significatif sur la Transition Énergétique

En produisant jusqu’à 4 tonnes d’hydrogène vert par jour, le projet HOPE peut alimenter environ 600 bus à hydrogène ou 4000 voitures à hydrogène par jour. Cela signifie une réduction potentielle des émissions de CO2 de plus de 36 000 tonnes par an, équivalente à la suppression de près de 20 000 voitures à essence de la circulation.

Le projet HOPE est une étape clé vers une production d’hydrogène renouvelable à grande échelle en Europe et contribuera à la transition énergétique en fournissant une source d’énergie propre et renouvelable pour l’industrie et le transport. De plus, il créera des emplois et favorisera le développement de l’économie bleue en Europe.

Grâce au soutien financier de la Commission Européenne, le projet HOPE est en passe de révolutionner la production d’hydrogène en Europe et au-delà. Les technologies développées et les innovations mises en place ont le potentiel de faire de l’Europe un leader mondial dans la production d’hydrogène vert. Nous sommes impatients de suivre l’évolution de ce projet passionnant.