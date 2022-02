« Pour sous conditions », le témoignage des propriétaires de voiture électrique

Depuis lundi 31 janvier, 16 stations Superchargeurs françaises sont désormais ouvertes à tout véhicule électrique disposant d’une prise CCS. Cette démarche s’inscrit donc dans le cadre du programme pilote initié aux Pays-Bas. Il a débuté au début du mois de novembre 2021.

Actuellement, le réseau français compte plus de 1000 points de charge répartis dans plus de 100 stations. 16 stations représentent 230 points de charge précisément et sont maintenant accessibles à tout véhicule électrique disposant de la prise adaptée. Ci-dessous, voici la liste des chargeurs Tesla accessibles à la concurrence :

Les Superchargeurs Tesla accessibles à la concurrence :

Angoulême : 8 Superchargeurs V3

Blois : 16 Superchargeurs V3

Buchelay : 8 Superchargeurs V2

Labouheyre : 8 Superchargeurs V3

Laxou : 28 Superchargeurs V3

Le Mans- Saint-Saturnin : 20 Superchargeurs V3

Les Herbiers : 8 Superchargeurs V3

Lorient : 8 Superchargeurs V2

Montélimar : 16 Superchargeurs V2

Montluçon : 8 Superchargeurs V3

Périgueux : 8 Superchargeurs V3

Rivesaltes : 20 Superchargeurs V3

Salaise-sur-Sanne : 20 Superchargeurs V3

Valenciennes : 10 Superchargeurs V2

Vélizy : 16 Superchargeurs V3

Vierzon : 28 Superchargeurs V3

A noter : les V2 offrent jusqu’à 150 kW de puissance de charge, tandis que les V3 peuvent atteindre 250 kW.

Des inquiétudes légitimes

Un propriétaire de Tesla exprime ses doutes face au nombre de véhicules potentiels en charge : « est-ce qu’il y aura assez de bornes par rapport au parc actuel Tesla et autre ? ». Pour lui, ce n’est pas un frein car il va installer une borne à domicile… mais tous n’ont pas cette chance. Ainsi, cette capacité de recharge personnelle est motivée par un coût moindre, d’autant qu’il réalise des trajets relativement courts. Les Superchargeurs n’étant pas toujours proches, c’est parfois le plus simple !

Un autre se plaint du manque d’installations et estime que cela va être « plus compliqué ». D’autant qu’il ne faut pas charger la batterie trop rapidement, ne l’oublions pas ! En effet, il envisage difficilement l’achat d’un VE sans bornes à la maison, entre le manque de sécurité et l’occupation des places réservées.

L’autonomie réelle est également à prendre en compte : un propriétaire de Kia a éprouvé 300 km d’autonomie au lieu des 650 annoncés… Données qui sont faussées car les tests ne sont jamais ceux de la « vraie vie ». Il se pose désormais la question de l’installation d’une borne à domicile, ce qui serait effectivement moins cher dans tous les cas. C’est pour lui « inimaginable » d’utiliser sa voiture pour de longs trajets.

Par exemple, il suffit qu’une autre voiture soit déjà sur une aire d’autoroute pour qu’il faille attendre, 1h30 dans le cas de cet utilisateur. De plus, les bornes sur les parkings de supermarchés sont rarement rapides et les tarifs pratiqués souvent bien trop élevés… On peut dès lors se questionner sur la volonté de démocratiser les voitures électriques.