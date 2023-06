Un tournant historique: Virgin Galactic lance ses premiers vols commerciaux pour l’Espace

Dans une annonce marquante, la société de Richard Branson, Virgin Galactic, a confirmé le lancement de son premier vol commercial. Ce vol, baptisé Galactic 01, prévu pour ce jeudi 29 juin, accueillera une équipe de passagers italiens qui effectueront une série d’expériences suborbitales. Cet événement, qualifié d' »historique » par la société, marque un jalon majeur dans son développement et une nouvelle ère pour la recherche commerciale spatiale.

Virgin Galactic: un Rêve Devient Réalité

Près de deux ans après son premier vol suborbital réussi le 11 juillet 2021, Virgin Galactic ouvre officiellement la voie à l’ère des vols commerciaux spatiaux. Cette étape cruciale dans l’histoire de la compagnie a été saluée par le directeur général de Virgin Galactic, Michael Colglazier, qui a déclaré que « les missions de recherche de Virgin Galactic inaugureront une nouvelle ère d’accès reproductible et fiable à l’espace pour les institutions gouvernementales et de recherche pour les années à venir ».

Vers une nouvelle ère de la recherche spatiale

Pour ce vol inaugural, l’équipage du vaisseau VSS Unity comprendra trois membres de l’armée de l’air italienne et du Conseil national de la recherche d’Italie. Leur mission? Effectuer une série d’expériences scientifiques pendant les 90 minutes que durera leur vol. La cabine du vaisseau sera transformée en un véritable laboratoire scientifique suborbital pour l’occasion.

Une série de 13 expériences différentes sera menée par l’équipage. Des instruments spécifiques seront utilisés pour mesurer les radiations cosmiques dans la mésosphère, située entre 50 et 100 km d’altitude. De plus, le comportement des fluides complexes sera analysé dans un environnement de microgravité. Une autre expérience fascinante concerne l’étude de la plasticité du cerveau humain en altitude.

Analyse et Controverse

Bien que cette avancée soit une réalisation exceptionnelle pour Virgin Galactic et une source d’excitation pour le domaine du tourisme spatial, elle ne manque pas de susciter des controverses. Certains critiques soulignent le coût exorbitant des vols, qui sont actuellement hors de portée pour la plupart des gens. En outre, il y a également des préoccupations environnementales liées aux émissions de gaz à effet de serre de ces vols.

Malgré ces préoccupations, la tendance semble être en faveur de l’exploration spatiale commerciale, avec des entreprises comme SpaceX d’Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos se joignant également à la course. Le premier vol commercial de Virgin Galactic est certainement un grand pas en avant, mais il soulève également de nombreuses questions sur l’avenir du tourisme spatial.

En conclusion, le lancement du premier vol commercial de Virgin Galactic ouvre une nouvelle ère passionnante pour la recherche spatiale et le tourisme. Il reste à voir comment l’industrie répondra aux défis et aux controverses qui l’entourent, et ce que l’avenir réserve pour l’exploration spatiale commerciale.