Pourquoi il ne faut pas acheter la MG ZS EV ?

Le géant chinois SAIC a envahi les marchés émergents grâce à la marque anciennement britannique MG. Il est depuis arrivé en Europe et a proposé ses premiers véhicules électriques dont la MG ZS EV. J’étais à la recherche d’un nouveau véhicule et je souhaitais tester l’électrique sans avoir à payer les tarifs exorbitant de la marque d’Elon Musk.

C’est alors qu’influencé par les critiques et les éloges lancés aux véhicules du constructeur chinois, je me suis offert la MG ZS EV en finition Luxury. Me voici trois mois plus tard, mon quotidien chamboulé et mon avis sur l’électrique bafoué.

Si vous êtes comme moi, vous allez détester ce véhicule pour toutes les raisons citées ci-dessous.

Les raisons de ne pas acheter la MG ZS EV

Trop de silence, aucun ronflement provenant du moteur. Qui veut faire de longs trajets sans bruit ? L’absence de sons parasites lorsque vous écoutez votre musique risque de provoquer une dangereuse réaction chez vous. Le plaisir.

En mode sport, les accélérations sont silencieuses et immédiates. Où sont passés ces agréables à-coups lorsque l’on passe les vitesses ?

Qui a eu l’idée de mettre un coffre de 447 litres dans un petit SUV citadin ? Nous ne voulons pas tous cacher des corps.

Les petites bricoles sous le capot, la petite flaque d’huile, les mains dans le camboui, les clés et le tournevis. On ne peut même plus passer nos week-ends à réparer notre voiture.

Payer 10-15 € la pleine charge alors que le prix de l’essence est à 2 € le litre ? Vous voulez tuer les grandes industries pétrolières ?

Vous voulez un SUV électrique sur-équipé avec une excellente autonomie alors que pour le même prix vous pouvez avoir une petite citadine thermique d’entrée de gamme (fiat 500) ?

Un bonus écologique de 6000 euros et une prime à la conversion allant jusqu’à 5000€ pour la version luxury. MG nous prend pour des pauvres qui ne peuvent pas s’offrir un SUV neuf de dernière génération. Aucun respect.

C’est la canicule, votre véhicule est stationné au soleil. A cause de ces satanés batteries, vous ne pouvez plus entendre le grondement de votre moteur lorsque vous mettez votre climatisation.

Un système d’infodivertissement complet avec un système sonore embarqué de 6 hauts parleurs fournissant un excellent son. Les marques chinoises ne savent vraiment pas jouer dans la qualité, il n’y a même pas de frigo portatif.

Les véhicules électriques qu’on le veuille ou non instaurent une nouvelle norme. Les constructeurs automobiles à l’image de MG profitent de ce nouveau marché pour se faire les poches. Ils construisent des véhicules hyper technologiques avec des émissions quasiment nulles. Ils nous empêchent de profiter de la douce fumée de nos diesels et de contribuer à notre pollution locale.

Adopter un véhicule électrique, c’est prendre trop de risques, c’est essayer d’embrasser l’avenir et réduire les pollutions.

Les véhicules chinois ont été longuement critiqués pour leur qualité de fabrication et leur fiabilité mais les choses changent. S’ils deviennent leader du marché un peu partout dans le monde, c’est qu’il offrent de meilleures prestations avec des produits de meilleure qualité.

La MG ZS EV est le croisement de ces changements. Elle ne vous offrira peut-être pas le son d’un V8 atmosphérique d’une Lamborghini mais elle propose tout ce dont vous avez besoin et même un peut être un peu plus dans une voiture verte utilisable au quotidien.

Et vous, que pensez-vous de cette MG ZS EV, en vaut-elle le coup ? Dites-le nous en commentaire.