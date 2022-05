Combien coûte la recharge de sa KIA EV6 à la maison

Charger un véhicule électrique est étonnamment peu coûteux. Si le coût d’une charge varie considérablement en fonction de multiples paramètres, tels que : le lieu de résidence, le fournisseur d’électricité et le lieu de charge, une chose est sûre : le coût global est nettement inférieur à celui du ravitaillement d’un véhicule en essence ou en gazole. Étudions cela de plus près pour la KIA EV6…

Vous avez un projet concret d'installation de borne de recharge ? Faites appel aux experts pour installer votre borne. Vous bénéficierez des aides financières et crédits d'impôt proposés par le gouvernement. Que ce soit pour votre véhicule électrique ou hybride, c'est assurément le moment de mettre en place votre solution de recharge. Vous êtes? * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un responsable des achats Un hôtel / maison d'hôte Une société (5 bornes min) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Votre véhicule * (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Caractéristiques de recharge Kia EV6

Le Kia EV6 est la première voiture électrique de la marque basée sur la plateforme électrique E-GMP. Conçue avec Hyundai, elle hérite d’une batterie de 77.4 kWh. Installée à plat sous le plancher, celle-ci permet 528 km d’autonomie en cycle mixte WLTP sur la version la plus efficiente. Equipé d’un dispositif fonctionnement en 800 volts, le Kia EV6 accepte jusqu’à 240 kW de puissance en courant continu. De quoi assurer une charge de 10 à 80 % en 18 minutes seulement.

L’emplacement du connecteur véhicule Kia EV6 : côté arrière droit.

Charge accélérée AC

Connecteur AC : Type 2

Puissance max. AC : 11 kW – Triphasé

Charge rapide DC

Connecteur DC : Combo CCS

Puissance max. DC : 233 kW

A noter : Le câble avec le connecteur Combo CCS est toujours attaché à la borne.

Tarifs KIA Charge

Kia offre avec sa berline électrique un an d’abonnement à l’offre Ionity Power (13 €/mois au delà). Il permet d’accéder au réseau Ionity à tarif préférentiel (0.29 €/min VS 0.79 €/min sans abonnement).

Pour vous renseigner sur les offres de charge KIA, c’est ici.

Quel est le coût de la recharge Kia EV6 ?

Coût d’une recharge publique

Certains lieux publics proposent de la recharge gratuite pour la voiture électrique Kia EV6. Ensuite il existe de nombreux réseaux de recharge payants. Il est très difficile d’estimer le prix d’une recharge car il peut être en fonction de la session de recharge, du temps de recharge ou encore du kWh récupéré.

Si vous devez ou souhaitez recharger votre véhicule électrique en chemin, les prix de charge varient en fonction du type de charge mais il est également possible de trouver des stations de charge gratuites. Certaines enseignes, par exemple, proposent à leur clientèle la possibilité de se recharger gratuitement sur leur parking.

Chargemap est un service communautaire qui référence toutes les bornes de recharge publiques et offre une solution paiement pour Kia EV6.

Coût d’une recharge à domicile ou au travail

Grâce à une borne connectée au réseau électrique du domicile ou du lieu de travail, vous pouvez recharger la voiture Kia EV6 avec un tarif pratiqué par le fournisseur d’électricité.

En France, le prix moyen pour un kWh d’électricité est de 0.169€.

Résidence principale

Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre résidence principale, en habitat individuel ou en copropriété, bénéficiez du crédit d’impôt à l’acquisition et à la pose de systèmes de recharge pour véhicule électrique. Les résidences secondaires sont également éligibles à raison d’une seule par contribuable. Ce nouveau dispositif gouvernemental permet de couvrir 75 % du montant des dépenses consacrées à l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, dans la limite de 300 €.

Entreprise ou collectivité

Dans le cas d’une entreprise, une collectivité ou en copropriété, il existe un autre dispositif : la prime ADVENIR. Celle-ci couvre les coûts de fourniture et d’installation d’un point de recharge à hauteur de 30% pour les parkings des flottes des entreprises et 50% pour le résidentiel collectif. Des plafonds ont été fixés en fonction du type de bénéficiaire et d’installation.