Tesla propose l’autopilot en achat in-app!

Avec l’option Autopilot, Tesla a inventé la voiture avec achats in-app ! Si vous ne souscrivez pas à l’option du pilote automatique au moment de l’achat, vous pourrez rectifier le tir plus tard dans votre véhicule mais est-ce un bon plan?

Le vrai plus des Tesla

Les voitures conçues par Tesla sont modernes. Elles sont exclusivement électriques, disposent d’un grand écran tactile en guise de tableau de bord et elles sont régulièrement mises à jour. Mais le vrai signe de leur modernité absolue, c’est qu’elles intègrent des achats in-app !

Si vous n’avez pas cédé aux sirènes du pilotage automatique, votre Tesla vous proposera un essai gratuit d’un mois…

Toutes les Tesla embarquent la techno Autopilot

Toutes les Tesla conçues à partir de 2014 sont dotées du matériel nécessaire pour l’autopilote, cette fonction futuriste qui permet au véhicule de se conduire tout seul.

Néanmoins, le constructeur fait payer cette option 2800 €, ce qui n’est pas énorme comparé aux tarifs demandés pour la Model S, mais certains conducteurs ont peut-être choisi d’économiser en ne la retenant pas.

Bénéficier d’un essai d’un mois après achat

Puisque le matériel est là, le constructeur a eu une idée plutôt astucieuse, et presque révolutionnaire dans le monde automobile. Tesla propose à ses clients de tester la fonction gratuitement pendant un mois.

Un panneau descriptif est affiché sur l’écran du véhicule et on peut commencer l’essai d’un tap. En revanche, passé le mois gratuit, il faudra payer… et payer encore plus cher.

En effet, si l’option est facturée 7500€ à l’achat, il faut compter la même somme pour l’activer a posteriori avec le risque de devoir payer plus chère car l’inflation est galopante à mesure des mises à jour.

Pourquoi acheter l’option autopilot lors de l’achat?

La question a déjà été débattue ici.

Autant dire que l’on aura tout intérêt à tester l’autopilote avant achat, par exemple en s’inscrivant pour un essai dans l’une des concessions Tesla.

Cette option devrait en tout cas prendre tout son sens pour la future Model 3 : on sait qu’elle sera vendue à partir de 50 990€ et à ce tarif, il ne faut pas compter sur l’autopilote de série. Mais après un essai d’un mois, combien d’utilisateurs seront prêts à franchir le pas et à ajouter 7500 € ?

On imagine sans peine que cet achat « in-car » apportera un petit peu de beurre supplémentaire dans les épinards de Tesla…”

À notre avis……

De nombreuses marques automobiles pratiquent déjà le In-app. Peugeot, BMW, etc. et à des tarifs souvent très élevés au regard des améliorations proposées. GPS, caméras de recul, téléphonie, systèmes multi médias, pack technologique, et Apple qui le pratique depuis toujours sur les iPhones : Bluetooth (iPod touch 2G), Siri, Live Photos, mode économie d’énergie..

Bref pas aussi innovateur que cela ! mais un sujet qui pour autant n’interpelle pas moins.

En effet Elon Musk lors de la présentation de la Model 3 a annoncé qu’elle disposerait de l’autopilot comme de l’accès aux super chargeurs de la marque.

Faut il comprendre comme Macgénération que la model 3 sera pré équipée pour ces fonctionnalités et qu’il faudra payer pour les activer ? ou pas ?

Est-ce juste vis-à-vis de tous les propriétaires ?

Et si ce n’est pas le cas quel intérêt de payer 40 000€ de plus pour acheter une S qui s’en distinguera surtout par la taille et les performances mais plus par les fonctionnalités.

À n’en pas douter un sujet à débat pour les lecteurs de Tesla-Mag et pour Tesla un noeud gordien à trancher (rapidement et publiquement) et qui ne manquera pas de faire soit des déçus qui auront compris à tort que leur Model 3 sera “tout” fonctionnelle ou des frustrés qui estimeront avoir payé trop cher (à raison ?) leurs Model S ou Model X par rapport à la Model 3.

