Que pensons-nous de la publication des très bons résultats Tesla ?

Les médias et les analystes se sont montrés négatifs sur les résultats Tesla. Ils ont examiné les points faibles et les ont exploités sur un ton très délétère pour l’entreprise, ce qui a semé la confusion chez les investisseurs.

Problèmes d’approvisionnement : impact pour les résultats Tesla

Elon Musk a déclaré que les résultats de sa société seront lié à l’approvisionnement en pièces électroniques, y compris les puces en 2022, mais il n’a pas dit que cela affectera la productivité.

Cependant, les médias et les analystes ont exploité le choc de l’offre comme s’il allait affecter les résultats Tesla. Ce qui a fait germer une mauvaise graine dans l’esprit des investisseurs.

Report des productions : conséquence pour les résultats Tesla

Le report du Cyber Truck, du Semi et du petit modèle à 25 000 dollars a également été exploité comme une sorte d’échec, mais il y a deux raisons à cela

A) La demande pour le Model Y et le Model 3 est très élevée aux États-Unis et à l’étranger. En fait, il y a un sérieux retard de production pour répondre aux commandes des clients. Par conséquent, se concentrer sur les modèles Y et 3 satisfera les clients et garantira les ventes.

B) En se concentrant sur ces deux modèles, l’entreprise limitera le choc de l’offre au minimum et pourra produire plus de véhicules.

Si Tesla introduit le Cyber truck et d’autres nouveaux modèles, l’entreprise sera contrainte de trouver des fournitures électroniques pour répondre à la nature spécifique de ces nouveaux véhicules. Ce qui entraînera des problèmes de production et une perte de revenus.

Des éléments plus positifs qu’il n’y paraît pour les résultats Tesla

Nous allons maintenant aborder les éléments positifs du rapport sur les bénéfices.

ventes de véhicules automobiles = 15 339 millions de dollars, contre 11 672 millions de dollars au troisième trimestre. frais de vente et d’administration = 1 494 millions de dollars, contre 994 millions de dollars au troisième trimestre. Net revenu = 2,3 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre. trésorerie totale au 31 décembre = 17 milliards de dollars. BPA = 2,54 $, contre 1,86 $ au 3e trimestre. Trésorerie nette = 4 585 $, contre 3 147 $ au T3. Production totale de véhicules = 305 840, contre 241 391 au troisième trimestre. nombre de véhicules solaires déployés (MV) = 345, contre 205 en 2020. flotte de services mobiles = 1281, contre 894 en 2020. stations de Superchargeurs : 3 476 contre 3 254 en 2020.

La capacité actuelle des usines Tesla est la suivante

Californie = 600 000 Shankhai =450 000

Et vous, que pensez-vous des résultats Tesla ?