Le réseau de recharge est-il à la traîne en Europe?

C’est bien ce que pense l’ACEA. Sans forcément alerter, cette association présidée par le CEO de BMW Group explique dans un graphique intéressant que le véhicule électrique progresse 10 fois plus vite que le réseau de recharge. C’est un peu moins frontal que le patron de PSA mais l’objectif visé semble le même: ralentir.

L’évolution des bornes de recharge et de la vente de VE de 2017 à 2021

Un point de vue tranché pour l’ACEA

« La bonne performance des voitures à recharge électrique est une très bonne nouvelle », a déclaré Oliver Zipse, président de l’ACEA et PDG du groupe BMW. « Toutefois, nous ne pouvons pas oublier qu’il s’agit encore d’un marché assez fragile, qui dépend fortement des mesures de soutien telles que les incitations à l’achat et, surtout, de la disponibilité généralisée des infrastructures de recharge. »

Actuellement, le rythme de déploiement des infrastructures est très en retard sur la demande des consommateurs pour les voitures à recharge électrique. En fait, au cours des cinq dernières années, les ventes de voitures électriques ont augmenté quatre fois plus vite que le nombre de bornes de recharge.

L’alerte est donnée

« Les ventes de voitures électriques ont été multipliées par plus de 10 entre 2017 et 2021, alors que le nombre de chargeurs publics dans l’UE a été multiplié par moins de 2,5 sur la même période », a déclaré Zipse. « Si l’on ne remédie pas d’urgence à cette situation en introduisant des objectifs ambitieux pour tous les États membres de l’UE, nous nous heurterons très vite à un barrage. »

La réalité du point de vue

Ce constat est fait à l’heure où un nouveau coup dur pourrait toucher l’industrie. En effet, l’UE se penche sérieusement sur le cas des voitures hybrides rechargeables. Elles ne seraient pas régulièrement rechargées, donc il est dit que les constructeurs vendent des voitures théoriquement plus propres. Il est donc important de communiquer une raison intelligible pour expliquer cet état de fait.

Un pont d’or pour les start-ups du rechargement

En France, il y a plus de 5 acteurs du rechargement qui travaillent à déployer des infrastructures de recharge. D’ailleurs le cas du véhicule hybride est toujours un problème: Batterie plus petite, temps de charge similaire, même civisme chez les automobilistes. Mais l’avenir est au 100% électrique, non? ⚡️