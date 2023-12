Aux Pays-Bas, les véhicules électriques et hybrides rechargeables (VE et PHEV) représentent désormais 46% des nouvelles immatriculations de voitures. Les véhicules électriques purs (VE) comptent pour 34% de ces immatriculations, soulignant une transition énergétique rapide dans le secteur automobile.

Croissance Significative des Immatriculations

Le marché néerlandais a connu une augmentation significative des immatriculations de VE et PHEV, avec 12 902 unités enregistrées en novembre, soit une hausse de 34% par rapport à l’année précédente. La part des VE et PHEV dans le marché global des véhicules neufs a atteint 46% le mois dernier, avec une prévision de 50% pour décembre.

Modèles Dominants et Évolution du Marché

Parmi les modèles les plus vendus, les Tesla Model Y et Model 3 ainsi que la Volvo XC40 et le Kia Niro se démarquent par leur version entièrement électrique ou fortement électrifiée. Ce succès illustre la transition avancée des voitures électriques dans le segment supérieur du marché, tandis que le segment inférieur cherche encore des alternatives abordables.

Enjeux et Perspectives Futures

L’évolution du marché néerlandais suggère que la transition vers l’électrique pourrait être achevée avant la fin de la décennie. La demande pour des VE plus abordables avec une bonne combinaison de technologie avancée et d’autonomie raisonnable est en augmentation, signalant un changement dans les préférences des consommateurs.

Un Marché en Pleine Mutation

Les Pays-Bas se positionnent comme un leader européen dans l’adoption des véhicules électriques et PHEV. Cette tendance indique une mutation significative du marché automobile, avec des implications potentielles pour les stratégies futures des constructeurs et pour les politiques environnementales.

