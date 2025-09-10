Tesla, le pionnier de l’électromobilité, ne cesse de faire parler de lui grâce à ses innovations technologiques, ses voitures électriques performantes et son approche avant-gardiste de la mobilité durable. Parmi toutes les questions que se posent les consommateurs et les passionnés de véhicules électriques, l’une revient le plus souvent : “Quel est le prix de la Tesla la moins chère ?”

Dans cet article, nous analysons le modèle le plus abordable de Tesla, ses caractéristiques, ses coûts additionnels et ce que cela représente dans le contexte actuel du marché des véhicules électriques.

1. La Tesla la moins chère : le Model 3 Standard Range Plus

Actuellement, la Tesla la moins chère est le Model 3, et plus précisément la version Standard Range Plus (SR+). Ce modèle est considéré comme l’entrée de gamme de Tesla, tout en conservant les technologies phares de la marque : autonomie élevée, conduite semi-autonome et design minimaliste intérieur.

Caractéristiques principales du Model 3 Standard Range Plus

Autonomie : environ 491 km en cycle WLTP

environ 491 km en cycle WLTP 0 à 100 km/h : 5,6 secondes

5,6 secondes Vitesse maximale : 225 km/h

225 km/h Capacité batterie : ~60 kWh

~60 kWh Motorisation : moteur électrique arrière

moteur électrique arrière Technologies : pilote automatique (Autopilot), écran central de 15 pouces, mises à jour logicielles en continu

Cette combinaison d’autonomie, de performance et de technologie rend le Model 3 extrêmement compétitif dans le marché des véhicules électriques.

2. Prix de la Tesla Model 3 Standard Range Plus

En 2025, le prix de départ de la Tesla Model 3 Standard Range Plus en France est d’environ 45 990 €. Cependant, il est important de noter que ce prix peut varier en fonction de plusieurs facteurs :

Options supplémentaires : comme la peinture métallisée, les jantes améliorées ou le pack “Full Self-Driving” qui peut ajouter jusqu’à 7 500 € au prix final.

comme la peinture métallisée, les jantes améliorées ou le pack “Full Self-Driving” qui peut ajouter jusqu’à 7 500 € au prix final. Aides et subventions : en France, le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique peut réduire le prix de 6 000 € (sous conditions), ce qui ramène le prix à environ 39 990 €.

en France, le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique peut réduire le prix de 6 000 € (sous conditions), ce qui ramène le prix à environ 39 990 €. Frais annexes : livraison, immatriculation et accessoires peuvent également influencer le coût final.

En pratique, avec toutes les options et frais inclus, le prix final peut facilement dépasser 50 000 €, mais le Model 3 reste la Tesla la plus accessible du marché.

3. Comparaison avec les autres modèles Tesla

Pour mieux comprendre le positionnement tarifaire, voici un aperçu rapide des autres modèles Tesla :

Modèle Prix de départ (FR) Autonomie (WLTP) Tesla Model 3 SR+ 45 990 € 491 km Tesla Model 3 Long Range 54 990 € 602 km Tesla Model Y 59 990 € 533 km Tesla Model S 99 990 € 663 km Tesla Model X 109 990 € 580 km

Le Model 3 Standard Range Plus représente donc l’option d’entrée de gamme pour les particuliers souhaitant découvrir l’univers Tesla, sans pour autant sacrifier l’expérience technologique et l’autonomie.

4. Pourquoi le Model 3 SR+ est attractif

Plusieurs raisons expliquent pourquoi cette Tesla est la plus populaire et considérée comme le meilleur compromis :

Prix accessible : en restant sous les 50 000 €, elle permet de profiter des avantages fiscaux des véhicules électriques. Technologie Tesla : mise à jour logicielle continue, autopilot et intégration de l’écosystème Tesla. Autonomie suffisante : 491 km permet des trajets quotidiens et des voyages de moyenne distance sans stress. Design minimaliste : intérieur épuré et moderne, offrant une expérience différente de celle des voitures thermiques classiques.

5. Conclusion : la Tesla la moins chère n’est pas “bon marché”, mais elle est rentable

Si vous cherchez à entrer dans le monde Tesla avec un budget raisonnable, le Model 3 Standard Range Plus est sans conteste la meilleure option. Bien que son prix reste élevé comparé à une voiture thermique classique, les économies sur l’entretien, le carburant et les avantages fiscaux rendent cet investissement intéressant sur le long terme.

Tesla continue de démocratiser l’électromobilité en proposant des voitures performantes et durables, et le Model 3 SR+ reste le point d’entrée idéal pour tous ceux qui souhaitent adopter un véhicule électrique sans compromis.