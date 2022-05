Un mariage en Tesla Model 3

Tesla Magazine vous partage tout ! Des informations essentielles aux anecdotes, notre but est d’enrichir vos connaissances et de vous divertir. Tout ça sur le sujet de l’électrique bien sûr ! Il y a seulement quelques jours, une internaute a posté la photo de son mariage.

Une union signée Tesla

Vous pouvez penser qu’on s’en moque. Et c’est vrai, après tout. En quoi le mariage d’une inconnue pourrait bien nous concerner ou du moins nous intéresser ? Le fun fact c’est que cette union a eu lieu sous l’égide de Tesla.

En effet, la nouvelle mariée souligne leur amour commun pour la marque avec beaucoup d’humour. “Notre amour est tout juste supérieur à celui que nous éprouvons pour cette voiture”. Elle ajoute : “alors, bien sûr, nous devions prendre une photo amusante avec”.

Fans de Tesla, unissez-vous !

Elle remercie également Elon Musk, fondateur de la société, d’avoir pris part aux festivités de cette façon-là. Il est vrai que la marque rapproche ses fans et admirateurs ! Alors, pourquoi ne pas jouer un rôle dans leur union ?

Et le plus drôle, c’est qu’ils ont ajouté un autocollant “just married” à l’arrière de leur voiture. On le voit sur la photo où le véhicule électrique est en pleine recharge…

La sécurité routière n’est pas une plaisanterie

La jeune mariée indique enfin que “les dispositifs de sécurité active les ont sauvés d’un accident quelques jours avant le mariage.” Une chance donc qu’ils aient été propriétaires d’une Tesla… En effet, rares sont les systèmes de sécurité efficaces sur le marché automobile. Pour beaucoup, ils ne sont encore qu’en phase de développement.

Il est important de préciser que Tesla ne plaisante pas avec la sécurité. Cette dernière est au cœur de chaque véhicule produit par la marque. Ils sont livrés avec des dispositifs avancés de prévention des collisions et de protection des piétons, y compris le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de sortie de voie et l’avertissement de collision directe.

Une conception privilégiant la sécurité

Les véhicules Tesla sont conçus pour être les plus sûrs au monde. Chacun d’eux combine une puissante technologie embarquée et une conception entièrement électrique, afin de protéger chaque conducteur, passager et piéton sur la route.

Conçus autour d’une architecture entièrement électrique, les véhicules Tesla offrent un risque très faible de retournement et de blessure pour les occupants. Huit caméras et un puissant système de traitement de l’image offrent une visibilité à 360 degrés et permettent de détecter les objets à proximité tels que les piétons, les cyclistes et les véhicules.

Grâce à la technologie Autopilot Tesla, les dispositifs de sécurité active peuvent aider à limiter la gravité des chocs ou à éviter que des accidents ne se produisent.

Point fort : Dans le cas rare où il y aurait des dommages, les batteries Tesla sont conçues pour éloigner la chaleur de l’habitacle et de la batterie, ce qui permet d’éviter les incendies et de protéger les occupants. Pour chaque kilomètre parcouru entre 2012 et 2020 aux États-Unis, les véhicules Tesla étaient environ dix fois moins susceptibles de prendre feu que la moyenne des véhicules thermiques.

Les Tesla : des voitures qui réunissent autour de l’amour et de la sécurité !