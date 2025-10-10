Quel est le prix d’une borne de recharge pour véhicule électrique ?

La mobilité électrique progresse à grande vitesse en France et en Europe. De plus en plus d’automobilistes s’équipent de véhicules électriques (VE) et se posent une question cruciale : combien coûte une borne de recharge ? Derrière cette interrogation se cachent en réalité plusieurs scénarios, car le prix varie en fonction du type de borne, de la puissance souhaitée, du lieu d’installation et des services associés.

1. Les différents types de bornes de recharge

Avant de parler chiffres, il est essentiel de distinguer les catégories de bornes existantes :

Prise renforcée (3,7 kW) : une solution économique, adaptée aux petits rouleurs. Elle permet de recharger une batterie moyenne en 8 à 12 heures.

👉 Exemple : Green’Up Access de Legrand , souvent installée dans les garages particuliers.

: une solution économique, adaptée aux petits rouleurs. Elle permet de recharger une batterie moyenne en 8 à 12 heures. 👉 Exemple : , souvent installée dans les garages particuliers. Borne de recharge murale dite « Wallbox » (7,4 à 22 kW) : le choix le plus répandu chez les particuliers et dans les entreprises. Elle offre un bon compromis entre temps de charge et coût d’installation.

👉 Exemples : Tesla Wall Connector , Wallbox Pulsar Plus , EVBox Elvi , ou encore Schneider EVlink Home .

: le choix le plus répandu chez les particuliers et dans les entreprises. Elle offre un bon compromis entre temps de charge et coût d’installation. 👉 Exemples : , , , ou encore . Borne de recharge rapide (50 kW et plus) : principalement déployée sur la voie publique ou dans les stations-service, elle permet de recharger 80 % d’une batterie en 20 à 40 minutes.

👉 Exemples : ABB Terra 54, IONITY HPC (jusqu’à 350 kW), Alpitronic Hypercharger.

2. Quel prix pour une borne de recharge à domicile ?

Pour les particuliers, la borne la plus courante est la Wallbox. Les prix constatés :

Borne seule : entre 500 € et 1 500 € , selon la puissance et les fonctionnalités (connectivité, gestion intelligente, compatibilité avec panneaux solaires).

: entre , selon la puissance et les fonctionnalités (connectivité, gestion intelligente, compatibilité avec panneaux solaires). Installation par un professionnel IRVE (obligatoire en France au-delà de 3,7 kW) : entre 400 € et 1 200 €, selon la configuration électrique de votre logement.

👉 Prix total moyen d’une borne à domicile : entre 1 000 € et 3 000 €.

3. Combien coûte une borne de recharge pour une entreprise ?

Les entreprises optent de plus en plus pour l’installation de bornes afin d’équiper leur flotte ou d’offrir ce service à leurs salariés et clients.

Borne murale 7,4 à 22 kW : de 1 000 € à 3 000 € par borne (installation comprise).

: de par borne (installation comprise). Bornes doubles ou en voirie : de 3 000 € à 7 000 € selon la puissance et les aménagements nécessaires.

: de selon la puissance et les aménagements nécessaires. Bornes rapides (50 à 150 kW) : de 20 000 € à 80 000 €, sans compter les coûts de raccordement au réseau électrique, parfois très élevés.

4. Les aides disponibles en France

Bonne nouvelle : plusieurs dispositifs permettent de réduire le coût.

Crédit d’impôt (CITE) : jusqu’à 300 € pour les particuliers installant une borne chez eux.

: jusqu’à 300 € pour les particuliers installant une borne chez eux. Programme Advenir : jusqu’à 50 % de prise en charge pour les entreprises et copropriétés.

: jusqu’à 50 % de prise en charge pour les entreprises et copropriétés. Aides régionales ou locales : certaines collectivités financent une partie de l’installation.

5. Quels critères font varier le prix ?

Le prix d’une borne n’est pas uniquement lié à sa puissance. Plusieurs facteurs influencent le coût final :

Puissance électrique disponible au domicile ou sur site (parfois nécessité de renforcer le compteur).

(parfois nécessité de renforcer le compteur). Travaux d’installation (longueur du câblage, percement de murs, mise aux normes).

(longueur du câblage, percement de murs, mise aux normes). Fonctionnalités intelligentes (pilotage à distance, gestion dynamique de l’énergie, compatibilité solaire).

(pilotage à distance, gestion dynamique de l’énergie, compatibilité solaire). Marque et design (Tesla, Wallbox, EVBox, Schneider, etc.).

6. Conclusion : quel budget prévoir ?

En résumé :

Pour un particulier : entre 1 000 € et 3 000 € TTC installation comprise .

. Pour une entreprise : de 3 000 € à 7 000 € par borne, et jusqu’à 80 000 € pour une borne rapide.

Le choix dépend donc de votre usage : un particulier avec un trajet quotidien modéré se contentera d’une borne murale 7,4 kW, tandis qu’une entreprise accueillant du public optera pour une borne plus rapide et plus coûteuse.

👉 La borne de recharge est un investissement durable, valorisant le logement ou l’entreprise et facilitant l’adoption de la mobilité électrique.