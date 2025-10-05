Quel est le prix d’une voiture électrique sans permis en 2025 ?

Avec l’essor des mobilités urbaines et la transition vers des véhicules propres, la voiture électrique sans permis séduit de plus en plus. Facile à conduire, compacte et écologique, elle devient une alternative idéale pour les jeunes conducteurs, les seniors ou toute personne souhaitant se déplacer sans permis classique. Mais quel budget prévoir pour acquérir ce type de véhicule ?

1. Qu’est-ce qu’une voiture électrique sans permis ?

Une voiture sans permis (VSP) est un véhicule léger, limité en puissance et en vitesse (en général jusqu’à 45 km/h), pouvant être conduite dès 14 ans en France avec un permis AM (anciennement BSR). L’électrique a transformé ce segment, offrant une conduite silencieuse et zéro émission, idéale pour la ville.

2. Les prix moyens sur le marché

Le prix d’une voiture électrique sans permis varie selon les marques, la capacité de la batterie et les équipements :

Aixam : Leader français des micro-citadines électriques, Aixam propose des modèles comme la Aixam e-City à partir de 13 000 € , batterie comprise.

: Leader français des micro-citadines électriques, Aixam propose des modèles comme la à partir de , batterie comprise. Ligier : Concurrent historique, Ligier offre la JS50 Electric , accessible dès 14 500 € , avec un design moderne et des options confort.

: Concurrent historique, Ligier offre la , accessible dès , avec un design moderne et des options confort. Microcar : Propose la M.Go Electric , à partir de 12 500 € , réputée pour sa robustesse et son autonomie urbaine.

: Propose la , à partir de , réputée pour sa robustesse et son autonomie urbaine. Citroën Ami : Véritable phénomène dans le segment urbain, l’Ami est la moins chère , disponible dès 7 000 € , et peut être louée en leasing à partir de 19 €/mois , un format très attractif pour les citadins.

: Véritable phénomène dans le segment urbain, l’Ami est , disponible dès , et peut être louée en leasing à partir de , un format très attractif pour les citadins. Renault Twizy : Bien qu’un peu plus sportive et offrant plus de sensations, la Twizy débute autour de 11 500 €.

💡 Astuce : Ces prix peuvent varier selon les aides gouvernementales pour l’électrique, notamment le bonus écologique qui peut descendre le prix de plusieurs centaines à quelques milliers d’euros.

3. Autonomie et budget batterie

La plupart des voitures électriques sans permis offrent une autonomie moyenne de 70 à 100 km avec une seule charge. Pour un usage urbain quotidien, cela suffit largement. Les batteries se rechargent sur une simple prise domestique, ce qui réduit le coût d’utilisation par rapport à une voiture thermique.

4. Louer ou acheter : que choisir ?

Pour les petits budgets, la location longue durée (LLD) est très populaire. Par exemple :

La Citroën Ami peut se louer dès 19 €/mois.

peut se louer dès 19 €/mois. Les modèles Aixam ou Ligier sont proposés en LLD autour de 150 à 200 €/mois, batterie incluse.

Acheter reste intéressant pour les utilisateurs réguliers, tandis que la location permet de renouveler facilement le véhicule tous les 2 à 3 ans.

5. Verdict : combien prévoir ?

En résumé, pour une voiture électrique sans permis en 2025 :

Marque / Modèle Prix neuf (€) Autonomie (km) Citroën Ami 7 000 € 75 Renault Twizy 11 500 € 100 Aixam e-City 13 000 € 90 Ligier JS50 Electric 14 500 € 95 Microcar M.Go Electric 12 500 € 80

💡 Conseil : Pour un usage urbain, la Citroën Ami reste imbattable côté prix et praticité, tandis qu’Aixam ou Ligier offrent un confort supérieur pour un investissement légèrement plus élevé.