Avec l’essor des véhicules électriques, installer une borne de recharge à domicile est une solution de plus en plus populaire. Mais entre le prix de la borne (500 à 1 500 €) et les travaux d’installation (300 à 800 € selon la complexité), la facture peut grimper. Heureusement, en 2025, des aides nationales et locales permettent de réduire ces coûts. Voici un guide détaillé, exemples et tableau à l’appui, pour y voir plus clair.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Le crédit d’impôt : un soutien pour tous

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est accessible à tous, propriétaires comme locataires. Il couvre jusqu’à 75 % des dépenses, plafonnées à 500 € par borne. Par exemple, si vous installez une borne à 1 200 € (matériel + pose) en maison individuelle, vous récupérez 500 € sur votre impôt 2026. Seule condition : passer par un professionnel IRVE et conserver la facture.

La prime ADVENIR : focus sur les copropriétés

En immeuble collectif, la prime ADVENIR prend en charge 50 % des frais, jusqu’à 960 € HT par borne (1 460 € HT en Outre-mer avec pilotage). Prenons une copropriété à Paris installant une borne à 1 800 € : l’aide ADVENIR couvre 900 €, et le reste peut être financé par les résidents ou cumulé avec d’autres aides. Attention, cette prime ne s’applique pas aux maisons individuelles. Il faut un installateur agréé et une demande préalable sur la plateforme ADVENIR.

Une TVA avantageuse

La TVA à 5,5 % (au lieu de 20 %) s’applique dès que matériel et pose sont facturés ensemble. Exemple : pour une borne facturée 1 000 € TTC à 20 % (833 € HT + 167 € de TVA), avec la TVA réduite, vous payez 879 € TTC (833 € HT + 46 € de TVA), soit 121 € d’économie immédiate. Cela concerne tous les logements.

Les aides locales : un coup de pouce variable

Certaines régions ou villes boostent le dispositif. En Normandie, une aide de 300 € est proposée pour une borne domestique. À Lyon, les copropriétés peuvent recevoir jusqu’à 500 € par point de recharge. Imaginez une maison à Rouen : une borne à 1 500 €, avec le crédit d’impôt (500 €) et l’aide régionale (300 €), revient à 700 €. Vérifiez auprès de votre mairie ou région pour les détails locaux.

Exemples concrets

Maison individuelle : Marc, à Nantes, installe une borne à 1 400 €. Avec le crédit d’impôt (500 €) et la TVA réduite (environ 130 € d’économie), il débourse 770 €. Une aide locale de 200 € ramène le coût à 570 €.

: Marc, à Nantes, installe une borne à 1 400 €. Avec le crédit d’impôt (500 €) et la TVA réduite (environ 130 € d’économie), il débourse 770 €. Une aide locale de 200 € ramène le coût à 570 €. Copropriété : Sophie, en immeuble à Lille, partage une borne à 2 000 € avec ses voisins. ADVENIR couvre 960 €, le crédit d’impôt ajoute 500 €, et une aide municipale de 300 € réduit la facture à 240 € par foyer (si 2 foyers participent).

Tableau récapitulatif des aides en 2025

Aide Montant Éligibilité Conditions Crédit d’impôt Jusqu’à 500 € par borne Tous (maison ou appart) Installateur IRVE, facture à conserver Prime ADVENIR Jusqu’à 960 € HT (1 460 € HT*) Copropriétés uniquement Demande préalable, installateur agréé TVA réduite 5,5 % au lieu de 20 % Tous (maison ou appart) Facture unique matériel + pose Aides locales 200 à 500 € (variable) Selon région/ville Vérifier auprès des collectivités

*En Outre-mer ou zones insulaires avec pilotage énergétique.

Comment en profiter ?

Faites appel à un installateur IRVE, obligatoire pour presque toutes les aides.

Anticipez : demande ADVENIR avant travaux, factures pour le CITE, démarches locales.

Cumulez : crédit d’impôt, TVA réduite et aides locales toujours possibles ; ADVENIR en bonus pour les copropriétés.

Un investissement rentable

En 2025, ces aides peuvent diviser le coût par deux, voire plus. Une borne à 1 500 € peut revenir à 600-800 € en maison, ou moins en immeuble avec ADVENIR. Ajoutez les économies sur l’essence (environ 1 000 €/an pour 15 000 km), et le calcul est vite fait. Installer une borne, c’est un choix malin, écologique et accessible grâce à ces soutiens. Contactez un professionnel et renseignez-vous localement pour démarrer !