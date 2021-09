VIDEO – Voyage au cœur d’un véhicule électrique

Comment fonctionne une voiture électrique ? C’est une question que tout le monde se pose et à laquelle répond la chaîne Lesics français dans une vidéo de moins de 10 minutes, déjà visionnée plus de 200 000 fois !

En effet, les voitures électriques suscitent beaucoup d’intérêt dans le monde de l’automobile. Ces véhicules silencieux, non polluants et très performants devraient rendre leurs homologues à moteur à combustion interne obsolètes d’ici 2025.

Cette vidéo va vous dévoiler les technologies secrètes de la Tesla Model S, qui est récemment devenue la voiture qui accélère le plus vite au monde. Nous verrons ce qui a permis aux voitures électriques d’augmenter considérablement leurs performances en analysant la technologie du moteur à induction, du convertisseur, de la source d’alimentation de la batterie au lithium-ion et, surtout, du mécanisme du véhicule synchronisé, de manière logique et progressive.

Vidéo très instructive, claire et précise, on vous la recommande si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le fonctionnement basique d’une voiture électrique. Avant d’en acheter une, ça peut toujours être utile !