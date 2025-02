Passer d’un chargeur de parking partagé à une borne de recharge à domicile est une étape clé pour tout propriétaire de véhicule électrique (VE). Une installation bien pensée garantit un confort optimal, des économies à long terme et une meilleure gestion de l’énergie. Mais que faut-il exactement demander à un électricien pour bien s’équiper ? Voici un guide complet pour réussir votre transition vers la recharge domestique.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Pourquoi privilégier la recharge à domicile ?

Avant d’entrer dans les aspects techniques, rappelons les avantages majeurs de la recharge à domicile :

✅ Commodité maximale : plus besoin de chercher une borne publique disponible. Vous branchez votre véhicule le soir et il est prêt à rouler chaque matin.

✅ Économies : le coût de l’électricité à domicile est généralement inférieur à celui des bornes publiques, surtout avec un abonnement heures creuses.

✅ Sécurité : une installation conforme aux normes réduit les risques électriques et optimise la longévité de votre véhicule.

✅ Valorisation immobilière : une maison équipée d’une borne de recharge attire les futurs acheteurs, un plus pour la revente.

Les éléments clés d’une installation de recharge à domicile

Si vous vous apprêtez à devenir propriétaire, voici ce qu’il faut anticiper pour une installation optimale.

1. Choisir le bon type de prise ou borne

Il existe deux options principales pour recharger à domicile :

🔹 Prise domestique renforcée (Mode 2) : une option économique mais plus lente, permettant une recharge à environ 3 kW. Elle est adaptée aux petits rouleurs mais reste une solution d’appoint.

🔹 Borne de recharge dédiée (Wallbox – Mode 3) : la meilleure solution pour une recharge rapide et sécurisée. Disponible en puissance de 7 kW à 22 kW, elle s’adapte aux besoins de chaque utilisateur.

⚡ Recommandation : Optez pour une Wallbox 7 kW, qui offre un bon équilibre entre performance et coût. Si votre installation le permet et que votre véhicule supporte la charge rapide, une borne 11 kW ou 22 kW peut être envisagée.

2. L’installation électrique : que demander à un électricien ?

Un électricien qualifié saura adapter votre installation aux besoins de votre véhicule. Voici ce qu’il faut lui demander :

✔ Un circuit dédié avec un disjoncteur adapté pour éviter toute surcharge du réseau domestique.

✔ Un câblage conforme (section adaptée au courant requis, généralement 6 mm² pour une borne 7 kW).

✔ Une protection différentielle (Type A ou B) pour assurer la sécurité de l’installation.

✔ Une prise ou borne compatible avec votre véhicule (Type 2 pour la plupart des modèles européens).

🔧 Conseil : Vérifiez l’ampérage supporté par votre installation. Un abonnement de 6 kVA sera insuffisant pour une recharge rapide. Il est souvent conseillé d’avoir un abonnement 9 kVA ou plus.

3. Faut-il une gestion intelligente de la recharge ?

Les solutions de charge intelligentes offrent plusieurs avantages :

🧠 Pilotage à distance : via une application, vous pouvez programmer la recharge en heures creuses.

📊 Optimisation de la consommation : certaines bornes ajustent la puissance selon les autres appareils utilisés dans la maison.

🔋 Intégration avec des panneaux solaires : si vous avez une installation photovoltaïque, certaines Wallbox permettent une recharge gratuite et écologique.

Exemples de marques réputées : Tesla Wall Connector, Wallbox Pulsar Plus, Schneider EVLink, Hager Witty.

4. Quel budget prévoir ?

💰 Prix moyen d’une borne de recharge (hors installation) :

3,7 kW – 7 kW : 500 € à 1 000 €

: 500 € à 1 000 € 11 kW – 22 kW : 900 € à 1 500 €

🔧 Installation par un professionnel : entre 500 € et 1 500 € selon la complexité du chantier.

💡 Aides disponibles : En France, des subventions comme le crédit d’impôt et la prime ADVENIR peuvent réduire le coût de votre installation. Renseignez-vous auprès des organismes locaux.

Conclusion : La recharge à domicile, un choix malin et durable

Passer à la recharge domestique est un investissement stratégique pour tout propriétaire de VE. En choisissant une borne adaptée, en préparant une installation conforme et en optimisant la gestion de la charge, vous gagnerez en confort, en économies et en autonomie énergétique.

🚗 Prêt à franchir le cap ? Contactez un électricien qualifié et optez pour une borne de qualité pour une expérience de recharge optimale !

Cet article vous a été utile ? Partagez-le avec vos proches qui envisagent d’installer une borne à domicile ! 💡🔌